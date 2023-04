La descabellada colección de Johnny Depp que podría valer más de medio millón de dólares

Johnny Depp es uno de los actores más importantes de las últimas décadas en Hollywood. Sus películas no son solo éxitos de taquilla, sino que, más de una de ellas se han vuelto todo un clásico de este siglo para diferentes generaciones.

Por sus actuaciones, ha sido nominado en tres ocasiones a los Premios Oscar y recibió un Globo de Oro, un premio del Sindicato de Actores y un Premio César.

Johnny Depp Foto: Rich Fury

La vida de Depp estuvo cargada de grandes polémicas, especialmente la denuncia por violencia de su ex esposa, Amber Heard, y el posterior juicio por difamación del que salió victorioso.

Amber Heard y Johnny Depp. Foto: Archivo

Tras limpiar su imagen, la cual estaba tan perjudicada que lo llevó a perder grandes oportunidad laborales, Depp renació como el Ave Fénix tanto dentro de la industria del cine como entre el público que se volvió a enamorar de él.

La descabellada colección de Johnny Depp

A lo largo de los años, Johnny Depp logró cosechar una fortuna de 150 millones de dólares (Fuente Celebrity Networth), una cifra que era mayor pero se achicó por la falta de trabajo durante un largo período y la indemnización que le tuvo que pagar a Amber Heard.

Sin embargo, el actor no se abstuvo de darse gustos, algunos de ellos bastante excéntricos. Y no, no estamos hablando de una mansión en algún recóndito lugar del planeta, sino, de una descabellada colección de muñecas.

Johnny Depp con su colección de muñecas. Foto: Johnny Depp

Todo comenzó 15 años atrás, cuando su hija, Lily-Rose, se sumergió en el mundo de las muñecas y Depp, como padre adinerado, le dio el gusto de tener cualquiera que quisiese.

Lo que no sabría Depp es que abriría una puerta que hasta el día de hoy no se cerraría. Poco a poco, el actor fue construyendo una colección personal - es decir, más allá del deseo de su hija - de muñecas que, se estima, suman un total de 15 mil ejemplares cuyo valor ronda el medio millón de dólares.