Johnny Depp alejado de Hollywood y en medio del campo: el radical cambio de vida del actor

Johnny Depp ha renacido tras haber ganado el juicio por difamación contra Amber Heard, actriz y ex esposa del mismo.

El actor se encontraba en el olvido, sin trabajo en el mundo hollywoodense desde hace tiempo y con su nombre completamente manchado tras las denuncias de la actriz de Aquaman que fueron finalmente desestimadas por la justicia al ser consideradas falsas.

Amber Heard y Johnny Depp. Foto: Archivo

Es por ello que como el Ave Fénix, Depp ha renacido de las cenizas y se ve obligado a dejar el pasado atrás, teniendo por delante nuevos proyectos en la industria y una nueva etapa en su vida alejado de la polémica de su ex matrimonio.

A la izquierda, el actor Jonny Depp declarando en el juzgado de Fairfax, Virginia. A la derecha, Amber Heard declarando en la misma corte el 26 de mayo de 2022. (Foto AP)

Fue así que, el actor confesó en una entrevista con Somerset Life Magazine que tomó la decisión de mudarse a la campiña británica Somerset, de donde es oriunda la mencionada revista.

¿Qué dijo Johnny Depp acerca de su nueva forma de vida?

En diálogo con la mencionado medio, Johnny Depp confesó: “Me encantan los lugares con carácter. Tengo varias casas en varios lugares y todas significan algo especial para mí. No tengo mis casas solo para decir que las tengo, sino para usar. Son especiales”.

"Johnny Depp en paz en su nueva casa en Somerset" es el título de la entrevista con Somerset Life Magazine. Foto: Somerset Life Magazine

En cuanto al destino elegido para pasar su nueva etapa en la vida, el actor explicó: “En verdad, soy una persona bastante tímida. Esa es una de las mejores cosas de Gran Bretaña, y especialmente de Somerset. Puedo ser simplemente yo, y eso es bueno”.

¿Cómo lleva la fama Johnny Depp en su nuevo pueblo?

“Los británicos son geniales y te saludarán como si fueras un vecino sin exagerar. No me importa si la gente quiere un autógrafo o una breve charla. Eso sí, no cuando tengo un momento privado con mi familia” expresó el actor acerca de su nueva vida alejado de Hollywood.

Somerset, el pueblo en el que vive Johnny Depp. Foto: Getty Images Plus

“Puedo ir a las tiendas sin estar rodeado de gente que quiere selfies. No me importa hasta cierto punto, pero a veces se llena demasiado” concluyó.

Más sobre Johnny Depp: El actor regresa al cine con una película de época

Tras haber ganado el juicio contra Amber Heard y haber limpiado su nombre luego de haber sido difamado, Johnny Depp protagonizará Jeanne du Barry, también conocida como La favourite, un film de época en la que el actor tomará el papel de “Louis XV”, cuyo estreno no tiene fecha exacta aún pero se estima será en el 2023.

Johnny Depp como Louis XV en el film Jeanne du Barry. Foto: Maïwenn

Se trata de una película francesa escrita, dirigida y co-protagonizada por Maïwenn, quien estará en el papel de “Madame du Barry”, que retrata la vida de Jeanne, una joven de clase trabajadora ávida de cultura y placer, que utiliza su inteligencia y atractivo para ascender uno a uno los peldaños de la escala social. La joven llegará a convertirse en la favorita del rey Louis XV, quien desconociendo su condición de cortesana, recupera a través de ella su apetito por la vida.