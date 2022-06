El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard mantuvo en vilo a todo Hollywood y al ámbito del espectáculo a nivel internacional. La demanda millonaria del actor contra su exesposa por difamación fue transmitida en vivo en cada una de las instancias y se siguió casi como una novela que terminó con el triunfo del protagonista de “Piratas del Caribe”.

Tras las maratónicas semanas de la causa judicial, la también actriz brindó este martes su primera entrevista televisiva en la que dejó varias afirmaciones polémicas. Además de confirmar que apelará el fallo a favor de Depp, confesó que continúa enamorada de él.

“Lo amo. Lo amé con todo mi corazón. Hice lo mejor que pude para hacer que una relación profundamente rota funcionara y no pude. No tengo malos sentimiento hacia él”, reveló en un mano a mano con la periodista Savannah Guthrie para la NBC News.

Y reflexionó: “Sé que eso puede ser difícil de entender o puede ser muy fácil de entender si alguna vez has amado a alguien”.

La palabra de Amber Heard sobre el juicio

Johnny Depp demandó a Amber Heard por difamación al publicar en 2018 un artículo de opinión en el Washington Post en el que se llamaba a así misma como víctima de abuso doméstico. La causa demoró varios años hasta que el pasado 1 de junio el jurado de siete miembros encontró “evidencia clara y convincente” para declarar culpable a Heard por unanimidad.

Amber Heard en su primera entrevista televisiva con NBC News. (Captura YouTube)

En ese sentido, la artista manifestó que no culpa al jurado por la decisión. “No soy una buena víctima, lo entiendo, no soy una víctima simpática, no soy una víctima perfecta”, expresó emotiva. Pero recordó que al testificar le pidió al jurado que la vieran “como un ser humano”.

“Hablé libre, abierta y voluntariamente sobre lo que hice. Hablé sobre el lenguaje horrible. Hablé sobre ser presionada hasta el punto de que ni siquiera sabía la diferencia entre el bien y el mal. Cometí muchos errores, pero siempre dije la verdad”, expresó.