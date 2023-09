¿La recortaron de las escenas? Amber Heard y su participación irrisoria en Aquaman 2

Los fanáticos del cómic se preparan para el estreno de Aquaman and the Lost Kingdom, secuela del rey del océano a quien da vida Jason Momoa desde el 2016, y cuya primera aparición fue en un cameo para la película Batman vs. Superman: dawn of justice.

Producida por DC Studios y distribuida por Warner Bros, la película cuenta con la dirección de James Wan a partir de un guion escrito por David Leslie Johnson, una de las mentes maestras detrás de otras grandes producciones como La huérfana y El conjuro.

Aquaman and the Lost Kingdom Foto: DC Cómics

En las últimas horas, Warner lanzó el tráiler oficial de la película que llegará a cines el 20 de diciembre de este 2023. Allí se puede ver a Aquaman frente a una nueva amenaza que busca exterminarlo: el regreso de Black Manta. Para proteger su vida, la de su familia y la de los ciudadanos de Atlantis, forjará una alianza inesperada.

¿Y Amber Heard?

Tras el final del juicio contra Johnny Depp, se confirmó que Amber Heard formaría parte de Aquaman and the Lost Kingdom. Sin embargo, sus fans se llevaron una decepcionante sorpresa al ver las primeras imágenes de la película.

Amber Heard como "Mera" en Aquaman. Foto: web

La actriz aparece tan solo un instante hacia el final del tráiler, lo que adelantó, por ende, que su participación en la secuela será irrisoria. Durante meses se rumoreó sobre si sus tomas permanecerían en la película o si sería recortada, dado el rumbo que tomó su vida privada.

En este sentido, James Wan habló con Entertainment Weekly y aclaró que desde un principio se acordó con la actriz que la participación de “Mera” en la vida de “Arthur” en esta secuela sería menor, por lo que serían muy pocas sus escenas.

“Siempre les propuse esto a todos desde el principio. La primera de Aquaman fue el viaje de Arthur y Mera. La segunda película siempre iba a ser Arthur y Orm. Entonces, la primera fue una película romántica de acción y aventuras, la segunda es una película de bromance, acción y aventuras. Lo dejaremos así”, explicó el director.