El radical cambio de look de Jason Momoa por una causa a la altura de Aquaman

Al hablar de Jason Momoa a los fanáticos se le viene a la cabeza varias características que tiene el actor que interpreta a Aquaman y Khal Drogo en “Games of thrones”. Su fanatismo por las motocicletas, su sentido del humor y su larga melena. En la mayoría de las películas, para no decir todas, el actor ha mantenido su barba y su pelo largo, pero en las últimas horas hubo un cambio radical en su aspecto.

En la actualidad el actor está promocionando la nueva temporada de “See”, otra de las series en donde se lo puede ver con el mismo look característico, pero este cambio que realizó despertó algo en sus fanáticos. A pesar de que lo primero que piensa la mayoría es que fue para algún personaje nuevo de una película o una serie, Momoa lo hizo por algo más importante y una causa noble para que todo el mundo haga un cambio en sus hábitos.

¿Cuál es el cambio de look que se hizo Jason Momoa?

Desde su cuenta oficial de Instagram, el actor compartió un video en donde se lo puede ver en primera persona y una parte de su cabeza ya está rapada. Riéndose mientras la máquina le pasa por los costados, el actor realizó un discurso para concientizar a la gente y que se deje de arrojar basura a los océanos y se tome en consideración lo negativo que es para el medio ambiente el uso de plásticos.

El video comienza con el actor diciendo que “estoy rapándome el pelo”, mientras agarra dos trenzas larguísimas que las tira al piso. “Lo estoy haciendo por los plásticos de un solo uso. Estoy cansado de estas botellas de plástico. Tenemos que parar. Tenedores de plástico, toda esa mierda. Va a parar a nuestras tierras, a nuestros océanos”, asegura en el video mientras se lo ve sufriendo por su melena que está dejando atrás.

Por último, digno por el personaje que está haciendo, pero lo más importante por una persona que se preocupa del medio ambiente, Momoa aseguró que “algunas cosas en nuestros océanos son muy tristes”. El actor, que también se sumó a la saga de “Rápido y Furioso”, está a la espera de que se estrene en diciembre del 2023 “Aquaman and the lost kingdom” y no se quedó con los brazos cruzados, sino que metió un cambio tremendo de look para cuidar a los océanos.