Rock, sustancias prohíbidas y revolución: cómo es la nueva serie de los Sex Pistols de Disney Plus

Si hay que marcar a una banda de rock que tuvo peso en la historia de la música y la cultura, Sex Pistols no puede faltar en ese listado. La banda fue formada en 1975 y es señalada como la precursora del movimiento punk en el Reino unido por sus canciones y sus shows que siempre terminaban en descontrol y disturbios con la policía.

John Lydon, Steve Jones, Sid Vicious, Glen Matlock y Paul Cook fueron los protagonistas que rompieron a patadas con el rock de aquel entonces y le pusieron un toque de adrenalina y rock primero a los ciudadanos del Reino Unido y después a todo el mundo. Su carrera fue maratónica y el disco más recordado es “Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols” no solo por los temas dentro, sino también por las críticas que recibió por las letas de las canciones y el título del album.

Los Sex Pistols, según Danny Boyle en esta nueva serie (Captura de pantalla).

Luego de varios intentos de intentar mostrar la escencia de los Pistols mediante películas y documentales, Danny Boyle dirigió una serie que recibió hasta el momento muy buenas críticas y que llegará a Disney Plus este 7 de septiembre. “Pistol” tiene como protagonistas a Anson Boon (Lydon), Toby Wallace (Jones), Louis Partridge (Vicious), Christian Lees (Matlock) Jacob Slater (Cook), Maisie Williams (Jordan), entre otros.

¿De qué trata “Pistol”, la nueva serie de Disney Plus sobre la banda inglesa?

La serie se divide en 5 capítulos que son una montaña rusa de emoción donde se puede ver cómo la banda comienza a pisar fuerte en todo el mundo y sus extremos llevan a que se los ame o se los critique con dureza. En este caso, en vez de ver una serie donde los protagonistas sean tratados con cuidado, es todo lo contrario, se puede ver con crudeza la historia de la banda y los momentos más oscuros que vivieron juntos.

En el recorrido de los capítulos parecería que se está sumergido en uno de los videos de los “Pistol” por lo bien que está ambientado, la fotografía, la paleta de colores, los encuadres, todo lleva a sentirse dentro de las noches llenas de excesos de la banda que terminó hasta el día de hoy siendo una de las más escuchas y actuales de la historia.