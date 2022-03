Gonzalo Infante trabaja desde hace mas de dos años limpiando piletas y realizando diversas tareas de jardinería, albañilería y pintura. Paralelamente, se inscribió en la carrera de Derecho en Santiago del Estero y el pasado 25 de febrero cumplió su gran sueño de recibirse de abogado.

“Hace cuatro años me inscribí en la facultad de Derecho para estudiar abogacía y cumplir mi sueño. Contando la plata todos los meses, monedita por monedita, con gran esfuerzo he podido pagar la facultad para poder recibirme”, contó Gonzalo en dialogo con Diario Panorama.

"Mayormente se cree que abogacía estudia la gente con dinero y ya se ve que no es así, que si uno lo quiere se puede", dijo Gonzalo. Foto: Diario Panorama

El flamante nuevo abogado uso sus ahorros durante años para pagarse los estudios con el deseo de lograr nuevas oportunidades en su vida laboral y personal: “Con las piletas son cinco meses nada más lo que trabajamos y después los otros meses hay que rebuscársela con otra cosa, y la universidad había que pagar todos los meses y además mantenerme junto a mi esposa porque no tenemos ni obra social ni aportes. Entonces eso lo pensaba para mejorar mi futuro”.

Gonzalo, ejemplo de que “si uno lo quiere, se puede”

Gonzalo recibió su título de abogado el pasado 25 de febrero. En su último final de la carrera tuvo que realizar una defensa oral sobre violencia de género, como parte de un seminario que había realizado: “Di la defensa de ese tema y me han felicitado los profesores porque ellos también me preguntaron de qué vivía y cómo era mi situación, mayormente se cree que abogacía estudia la gente con dinero y ya se ve que no es así, que si uno lo quiere se puede”, afirmó.

El nuevo objetivo de Gonzalo es conseguir trabajo como abogado y ahorrar lo necesario para comprar un terreno y hacer una casa para vivir con su esposa, quien está embarazada. Foto: Diario Panorama

Gonzalo continúa con algunas de las tareas que tenía antes de recibirse y contó que “sus clientes están chochos de que tienen un abogado que les limpia la pileta”. Logró una de sus metas que fue obtener el título, ahora busca conseguir trabajo en el mundo de las leyes y ahorrar lo suficiente para comprarse un terreno junto a su esposa, quien esta embarazada y construir una casa.

“A las personas que estén en la misma situación les digo que no bajen los brazos, que luchen, que se motiven porque cuando uno quiere cumplir los sueños los hace realidad y más si es con la mano de Dios”, finalizó el abogado Gonzalo Infante.

¡Queremos contar tu historia! Nos interesa lo que tenés para contarnos, escribinos a historias@viapais.com.ar y un periodista de nuestra redacción se va a comunicar con vos.