¡Se va a perder el Mundial! El pampeano preso en Qatar permanecerá detenido un mes más

Dos argentinos se encuentran en Qatar a pocos días de que arranque el Mundial, pero no podrán ver a la Selección, pues se encuentran presos y continuarán detenidos 30 días más. Uno de ellos es Ivo Aimar Chiesa, el pampeano investigado por asociación ilícita, lavado de dinero, fraude y estafa.

Cabe destacar que el país árabe es muy estricto con sus normas y el principio de presunción de inocencia no existe. El otro hombre que se encuentra restringido de su libertad es Marcelo Martínez. Ambos están contra las rejas desde el 12 de octubre.

Originalmente eran 4 argentinos, pero 2 fueron liberados. Tras una nueva audiencia, la Justicia qatarí solicitó una nueva prórroga para seguir con la investigación preventiva de la causa de lavado de dinero a través de una inmobiliaria falsa que alquilaba propiedades para el Mundial.

Según informó La Arena, el letrado que representa a Martínez aseguró: “Vamos a seguir trabajando todas las semanas para intentar acortar estos 30 días. El abogado del estudio qatarí me dijo que puede haber novedades todas las semanas”.

Los dos argentinos detenidos en Qatar seguirán presos por lo menos 30 días más. Foto: La Arena

Tanto Aimar Chiesa como Martínez fueron detenidos tras ser estafados por una banda delictiva que usaba una inmobiliaria de pantalla para lavar dinero. Ambos habían alquilado propiedades a través de esta presunta inmobiliaria para familiares y amigos que iban a viajar para la Copa del Mundo.

El pampeano, un médico veterinario oriundo de Rancul, ya tenía residencia efectiva allí. Actualmente se encuentra detenido con el resto de los acusados en una prisión de la ciudad de Doha, capital de Qatar. Él está siendo investigado por asociación ilícita, lavado de dinero, fraude y estafa.

LOS DOS ARGENTINOS CONTINUARÁN PRESOS EN QATAR: LOS ARGUMENTOS DE SU INOCENCIA

La familia de Martínez salió en defensa de él, diciendo que, como el principio de presunción de inocencia no existe en Qatar, no lo han liberado. Sin embargo, argumentaron que no fue el estafador, sino el estafado, víctima de un grupo de qataríes.

“A pesar de que el tribunal reconoce que fue estafado, sigue detenido porque no existe el principio de presunción de inocencia en Qatar. Sos culpable hasta que demuestres ser inocente”, decía la carta de los padres de Martínez. También aseguraron que es buena persona y pidieron que, si alguien pasa por el país asiático, le de aunque sea un mate.