Una mendocina que vive en Qatar elaboró un listado de recomendaciones para los argentinos que viajen al Mundial

“Primero venir con dólares. Hay muy pocas casas que aceptan el peso argentino, acá realmente no existe. Dólares o euros sí o sí”.

“ No traigan alcohol en el equipaje. Acá son muy estrictos con ese tema”. La mendocina indicó que los hoteles cinco estrellas y los boliches son los únicos sitios permitidos para vender alcohol. Las discotecas abren a las 20 y cierran a las 2 ″.

“No se pueden dar señales de estar borracho, mucho menos vomitar en la calle. Te pueden meter en prisión, multar o deportar. Son muy estrictos con las leyes. No solo la Policía, también los locales. Acá la Policía no es corrupta, te ayudan y asisten”.