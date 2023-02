“Nos sorprendió a todos”: Silvina, la madre de Alexis Mac Allister se refirió al noviazgo de su hijo con Ailén Cova

Hace unas semanas se dio a conocer la separación de Alexis Mac Allister y Camila Mayan, la cual tuvo a Ailén Cova como la tercera en discordia. Este lunes habló Silvina, la madre del jugador del Brighton, y aseguró que la familia no se esperaba la decisión que tomó su hijo.

La mamá de Mac Allister habló con Intrusos y se refirió a la separación de su hijo y la influencer que lo acompañó desde los 15 años y dijo que “hay algunas cosas que no son tan así como se dicen”. Según Silvina, Alexis dejó a Camila el 28 de diciembre, no el día de Navidad.

Actualmente, Alexis se encuentra en Inglaterra con Ailén, quien antes de ser su pareja era su mejor amiga. “Nos sorprendió a todos porque a Ailén la conocemos de chica, conocemos a sus padres, yo no tengo contacto con ella y tengo la mejor, todos somos de Villa del Parque”, enunció Silvina.

Para la madre de Mac Allister fue sorprendente el noviazgo de su hijo con Ailén “porque hay un vínculo de amistad y se transforma en otra cosa”, explicó.

Por otro lado, Silvina aseguró que tanto Camila como Alexis estaban tristes, “es un poco la transición, tuvieron un vínculo hermoso”, aseguró la mujer. “Ella lo acompañó estos años. Las parejas tienen intimidad y a veces son así, como todos los seres humanos”, concluyó la madre del futbolista.

Yanina Latorre se encontró con Camila Mayan y contó detalles de la separación con Alexis Mac Allister

Yanina Latorre contó en LAM que se encontró con Camila Mayan en un shopping de casualidad y pudo saber detalles de la separación. “Es un poco triste la historia. Estuvo cinco años de novia con él, desde que eran muy chiquitos, eran del mismo grupo de amigos. Hace tres años que vivía en Brighton con él”, comenzó diciendo la panelista.

Luego, la periodista reveló que “a los dos o tres días de Navidad le dijo que no la quería más. Ellos no estaban en crisis, no tenían ningún problema. Él no le dijo de la existencia de la otra chica”. Al no saber sobre la nueva relación de Alexis, Camila se sintió aún peor.

“Él no se lo blanqueó. A ella le hubiese gustado la verdad que le diga ‘me enamoré de otra’ porque era más fácil el duelo. Ella está súper enamorada. Camila está tratando de rearmarse. Ella no tiene intención de hacer ningún quilombo, ni de poner abogados. Está muy triste porque él era el amor de su vida. No quiere dar notas, no quiere hablar mal. Me dijo que su familia es un amor”, concluyó Latorre.