El martes la autopsia confirmó que Lucio Dupuy, el pequeño de 5 años asesinado a goles en La Pampa, además fue víctima de reiterados abusos sexuales. Su padre, Christian, contó el duro momento que pasó al ver el cuerpo de su hijo totalmente marcado por los golpes recibidos.

“En el velorio se me hizo muy difícil verlo. Lucio estaba marcado por todos lados. Tenía marcas en la cara, en la cabeza tenía chichones. Tenía como dedos marcados en la cara, de una piña o una cachetada”, manifestó angustiado Christian Dupuy.

La familia participó de otra marcha, acompañando al padre de Lucio, Christian. (Diario Textual)

Al mismo tiempo, el hombre sostuvo que a pesar de que veía a Lucio con marcas, siempre pensó que eran por golpes por caídas o juegos de niños: “Si bien Lucio a veces aparecía lastimado, creía que se había golpeado con algo o caído. No me imaginé que fuera por violencia. No pudimos ver el maltrato que recibía”, se lamentó entre lágrimas según informa ADNSur.

Además, pidió a los vecinos de Santa Rosa que se terminen los disturbios: “Yo sé que estas dos mujeres se merecen lo peor, pero en nombre de mi familia, de Lucio y de mi, por favor paren todo esto. Están custodiando la casa donde vivía mi hijo. Ahí están sus pertenencias, los dibujos que hacía, sus cosas. Por favor, paren”.