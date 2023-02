La Pampa inició este domingo las elecciones 2023, dirimiendo al candidato de Juntos por el Cambio que competirá para la gobernación

Este domingo, La Pampa abrió el escenario de las elecciones 2023 a nivel nacional, siendo la primera provincia en elegir a sus candidatos, algo que, en el correr de los meses, lo harán el resto de los distritos.

En la competencia por el lugar de la gobernación, Martín Maquieyra (PRO) y el radical Martín Berhongaray compiten al interior de Juntos por el Cambio. De esta manera, el PRO es el único partido que pugna en las Primarias de La Pampa, por lo que el PRO y el radicalismo se dirimen para quién será el que llegue a competir por la gobernación.

Martín Maquieyra, diputado y candidato a gobernador de La Pampa por el PRO. Foto: Instagram

Martín Berhongaray es el candidato radical que se presenta en Juntos por el Cambio.

Martín Maquieyra va acompañado por la exlegisladora provincial, Josefina Díaz en el cargo de vice. Mientras que Martín Berhongaray se presenta como una lista netamente radical, acompañado de la exlegisladora local, Patricia Testa.

PASO: obligatorias para los partidos que no llegaron a un consenso

En La Pampa resultan obligatorias las Primarias para aquellos espacios políticos que no pudieron llegar a un consenso para elegir a sus candidatos, por lo que deben pasar por esta instancia previa para que la ciudadanía elija quién quiere que los represente.

Por ello mismo, no resultan obligatorias para los votantes, ya que se trata de una interna de partido. Además, aquellos que estén afiliados a algún otro partido que no sea el PRO, no están habilitados para votar.

Desde el peronismo, la lista que se presentará en las elecciones para gobernador será la del actual mandatario, Sergio Zilotto, que buscará su reelección el 14 de mayo.

Y desde que volvió la democracia, en La Pampa siempre ha gobernado el PJ.

Esta elección primaria despertó un interés nacional, debido a que es la primera de tantas que se estarán realizando en el año, con vistas a las presidenciales de octubre.

Desde el PRO apoyaron la interna e instaron a la ciudadanía a ir a votar este domingo, mostrándose incluso unidos (algo que no sucede en la carrera por el sillón presidencial) en pos de una misma causa.

Sin embargo, las estimaciones indican que para este tipo de elecciones, suele ir a votar entre el 10% y el 15% del padrón, lo que equivaldría a unas 20.000 y 30.000 personas.