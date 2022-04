Ernesto Franco, ministro de economía pampeano, días atrás se vio envuelto en un escándalo luego de que se difundiera un video dónde confiesa haber evadido impuestos. Frente a esto, se lo denunció penalmente y dentro de la Cámara de Diputados se viven momentos de tensión.

En la filmación, cuyas declaraciones son del 13 de diciembre del 2021, se lo escucha decir al funcionario que se inventó un contrato de alquiler para que la empresa pampeana Pampetrol no pague impuesto a las Ganancias.

Según informó El Diario De La Pampa, la Fundación Apolo (allegada al macrismo) acusó al Ministro de posibles delitos de acción pública. Dicha denuncia lleva las firmas de Romina Matas y Antonio Fratamico.

Durante la filmación, se escucha cómo Franco pide que no se tome registro de la sesión, y posteriormente explica: “Cuando empezó el tema de Pampetrol, nosotros inventamos el tema del alquiler para bajar impuesto a las Ganancias. Pero Pampetrol no entendía el tema: me pagaba el IVA. De ahí vamos todos presos, muchachos. Esa es toda la verdad”.

El funcionario estaba en Diputados presentando el proyecto de Ley de Presupuesto 2022 cuando confiesa las maniobras de evasión. A pesar de solicitar que no se registre el momento, una cámara quedó filmando y se filtró.

En este marco, Franco publicó un comunicado: “Con una expresión claramente desafortunada, expliqué a los señores diputados los fundamentos del reclamo del pago de alquileres por el uso de los bienes e instalaciones provinciales afectados a la explotación hidrocarburífera”.

Luego agregó: “Se realizaba para preservar el patrimonio provincial y las responsabilidades propias de los funcionarios públicos, además de las eventuales consecuencias penales en caso que no hubiéramos concretado el reclamo pertinente”.

Ministro peronista de La Pampa, Ernesto Franco, confesó evadir impuestos. Foto: Ámbito

Detalló que dicho proyecto de Ley incluyó la capitalización de Pampetrol por $529 millones. Al debatir este tema con los legisladores, llegaron al de los alquileres que la petrolera le debía a La Pampa.

El ministro justificó su pedido para que se deje de grabar la sesión ya que se iban a dar a conocer aspectos de una negociación entre un parte pública y otra privada, incidiendo en la empresa involucrada.

Lo que se le reclamaba a Pampetrol era el pago de alquileres, siendo que únicamente abonaba el IVA. El esquema donde se lo exime del impuesto a las Ganancias fue aprobado en 2017, en el ámbito de la Comisión Interpoderes creada por la Ley 2888, también con participación del Poder Ejecutivo y la representación de todos los bloques parlamentarios, según admitió.

Tensiones en Diputados por la denuncia penal del ministro Ernesto Franco

Luego de denunciarlo penalmente al ministro de Hacienda pampeano por confesar que se creó un contrato de alquiler para que Pampetrol evada los impuestos a las Ganancias, distintos legisladores tuvieron fuertes cruces en Diputados, en base a lo que detalló La Arena.

El jueves 21, durante una sesión presidida por la diputada del Frente Justicialista Pampeano, Alicia Mayoral, se le reprochó a Mariano Alberto Fernández, Presidente de la Cámara de Diputados de La Pampa y vicegobernador provincial, por no haber denunciado a Franco cuando escuchó sus declaraciones.

Se desataron tensiones en Diputados luego de que Ernesto Franco fuera denunciado tras revelar evasión de impuestos. Foto: Captura de video

Asimismo, la funcionaria Sandra Fonseca, del partido Comunidad Organizada, apuntó contra el dirigente radical Francisco Torroba: “Estaba acá en la comisión y ahora pide el enjuiciamiento de Ernesto Franco. Parecen que se quieren cubrir”.

El hombre se defendió: “Nosotros no nos cubrimos de nada, y nadie tiene la potestad exclusiva de denunciar. Creemos que hay un antes y después con la viralización del video. Los hechos viralizados en primer lugar afectan a la empresa. Y en segundo lugar, afecta a esta Cámara. También al Tribunal de Cuentas, que es el responsable de investigar”.

Además, Torroba contraatacó diciendo que Fonseca tiene una doble vara por votar de forma afirmativa el proyecto por el que protesta actualmente. La diputada entonces se excusó diciendo que desconocía las intenciones detrás del mismo (de evadir impuestos).