La portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, aseguró hoy que el “tractorazo” anunciado por el sector agropecuario para el sábado en Plaza de Mayo es una “marcha absolutamente política” y aseguró que no existe un proyecto para la suba de retenciones a la soja, al maíz y al trigo.

“Acá no hubo suba de retenciones a los productores, entonces la verdad es que están marchando por las dudas”, dijo la portavoz presidencial en su habitual conferencia de prensa semanal en la Casa Rosada.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, dio a conocer la postura de la Presidencia respecto a la marcha de este sábado del sector agropecuario. (Télam) Foto: Té lam

Productores autoconvocados de distintas provincias habían anunciado que realizarán un “tractorazo” este sábado a partir de las 8:00 a la Ciudad de Buenos Aires. La Mesa de Enlace nacional no acompañará la protesta.

“No vamos a permitir ni un atropello más de esta dirigencia ni vamos a ser los que tengamos que seguir pagando sus inoperancias y falta de capacidad para solucionar los problemas de la Argentina”, dice el documento de la convocatoria.

Y señala que la idea de aumentar la alícuota del Impuesto a las Ganancias para la “renta inesperada” no solo alcanza al sector productivo, “llega a todos los sectores y sería bueno unir fuerzas y de una vez por todas decir basta”.

Ante esto, Cerruti contestó en Casa Rosada que los productores “están marchando por las dudas contra un proyecto que no conocen o que imaginan que puede suceder. No tenemos ninguna duda de que se trata una marcha absolutamente política”.

Se espera un “tractorazo” en la Ciudad de Buenos Aires y podría replicarse en todo el país. La Mesa de Enlace se desligó de la marcha. (Nicolás Bravo/ La Voz) Foto: Nicolás Bravo

“La marcha tiene que ver con otros intereses que defender los legítimos derechos y la defensa que tienen que hacer los productores de las cuestiones del campo”, agregó la portavoz del presidente Alberto Fernández.

Según Cerruti, las exportaciones siguen creciendo y esto tiene que ver con el campo y el sector agroindustrial. “El Gobierno está fortaleciendo al sector agroindustrial. El ministro Julián Domínguez y todos los que tienen que ver con el tema están trabajando en la cuestión”, dijo.

A ello, Cerruti agregó: “No está muy claro por qué es (la marcha). Hay consignas políticas. Si efectvamente es contra la suba de retenciones, no existe la suba de retenciones y no hay proyecto para la suba de retenciones”.

El cruce entre Aníbal Fernández y el campo por el “tractorazo”

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, fue el primer hombre fuerte del Gobierno en expresarse respecto a la medida de fuerza que se hará este sábado. Según señaló el quilmeño, “el campo está pasando su mejor momento, va a ser un muy buen año”.

Sobre la marcha, fue contundente: “¿Que van a entrar con Capital Federal con los tractores? Ni lo sueñen”. Además, aseguró que “lo van a hacer donde pongan la cámara de televisión, eso paso siempre”.

Aníbal Fernández, hombre fuerte dentro del Frente de Todos, apuntó duro contra el sector que realizará la marcha. Foto: Presidencia

Rápidamente, desde el campo llegó la respuesta para con el hombre fuerte del Frente de Todos. “Quizás a Aníbal le molestan los tractores porque no tienen baúl, posiblemente venga por ahí. No lo tomamos con seriedad, más viendo de quién viene. Es una forma de provocar y de intentar justificar algo que no tiene justificación”, señaló el vocero de Campo Más Ciudad, Sebastián Quiroga.

“Es el modus operandi que tiene el kirchnerismo, es la provocación constante. No nos olvidemos de Cristina Kirchner en cadena nacional hablando de los piquetes de la abundancia y que soja era un yuyo, entre otras sonseras más”, agregó en diálogo con Radio Rivadavia.