A más de siete meses del asesinato de Lucio Dupuy, el dolor que atraviesa su familia se agranda este martes 5 de julio, pues el pequeño habría cumplido 6 años. Ramón, su abuelo, en diálogo con VíaPaís contó cómo lo recordaron.

Los Dupuy invitaron a todos los vecinos de General Pico, La Pampa, a acercarse a las 16:00 horas al parque ubicado en el barrio de Don Bosco, en la calle 34 bis entre 111 y Alfonsina Storni. Según explicó su abuelo, allí el menor solía ir a jugar, motivo por el cual instalaron un monolito en su nombre que lo inmortaliza.

Luego de pasar la tarde frente al monumento que hicieron en memoria del niño, sus abuelos regresaron a su hogar a las 17:30 horas. Aquella placa se inauguró a principios de mayo, por los 5 meses del asesinato, a través de un acto del cual participó la familia paterna de Lucio, sus allegados e incluso la intendente, Fernanda Alonso.

Gente de otros puntos de La Pampa también se acercaron a General Pico para acompañar a los familiares del niño. Ramón agradeció el gesto y entre lágrimas lamentó no tener a su nieto jugando allí.

Una vez que cerró su discurso, el parque se inundó de aplausos y los chicos que estaban en dicho acto soltaron unas palomas que se encontraban dentro de unas cajas. Las aves volaron por los cielos y se dio por finalizaron el encuentro.

Las palabras de Christian, padre de Lucio Dupuy, por el cumpleaños de su hijo

Christian Dupuy, padre de Lucio, generalmente prefiere descargarse a través de sus redes sociales y compartir lo que está viviendo. El lunes 4 de julio, una día antes de la fecha del cumpleaños de su hijo, expresó el dolor que lleva dentro: “Me rompe el alma pensar que mañana deberías estar disfrutando de tus 6 añitos, que injusto todo, todavía no puedo aceptarlo”.

“Cada vez más fuertes se hacen mis deseos de volver a abrazarte. Mañana muchos van a encender una velita, mañana muchos van a tener el corazón un poco frío por tu ausencia, ese frío con el que vivo desde un 26 de noviembre del 2021, un frío que jamás volverá a cesar porque me falta el calor de tu amor”, redactó el joven pampeano.

Christian Dupuy recordó a Lucio con tristeza en su fecha de cumpleaños. Foto: Christian Dupuy

En medio de la carta, Christian señaló que no encuentra los motivos por los que Lucio fue asesinado. La progenitora del nene y la pareja de ella están imputadas por el crimen y el caso ha sido elevado a juicio. La etapa de pruebas ha cerrado y la parte querellante estima que ambas recibirán cadena perpetua, pues las pistas recabadas les fallan en contra.

“Jamás hice el mal nunca falte el respeto, siempre fui amable y compresivo. Pero sin embargo, algo mal hice para merecer tan terrible castigo, y no haber podido hacer nada me remueve las tripas”, siguió escribiendo. Luego se lamentó por no haber podido estar al momento de su asesinato.

“Papito aún siento que estás enojado con papá, de solo pensar que en tus últimas horas quizá me estabas llamando, pidiendo por favor que aparezca para salvarte y sacarte de ahí... Y nunca llegué. Entre estás lágrimas te digo hijo que me perdones, perdoname papito. Hoy me toca pagar esto de esta manera con este inmenso dolor. Te amo Lucio hijo mío, espero puedas perdonar todo lo que no pudimos hacer por vos”, finalizó.

Christian y Lucio Dupuy, padre e hijo. Foto: Christian Dupuy

Todos los meses, su familia paterna lo recuerda manifestándose, pidiendo que se haga justicia y luchando por una Ley contra el maltrato infantil. Su muerte pudo haber sido evitada y hoy estaría cumpliendo seis años, pero el destino del pequeño fue otro. Aún así, de este crimen nació un sentimiento que muchos argentinos comparten, se pusieron al hombro y jamás olvidarán.