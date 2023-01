“El secreto de sus ojos”: la emotiva carta que compartió Pampita para pedir Justicia por Lucio Dupuy

Al igual que otras figuras reconocidas en los medios, Pampita se sumó al pedido de Justicia por Lucio Dupuy, el niño de cinco años que fue asesinado en La Pampa. La modelo compartió un posteo en el que una psicóloga hace una reflexión sobre el caso.

A pocos días de conocer el fallo para la madre de Lucio y su pareja, la conductora reposteó “El secreto de sus ojos”, una profunda carta en la que se pide concientizar sobre la pesadilla que vivió el niño y que las autoridades tomen la decisión correcta por él, por toda la violencia que tuvo que soportar en su corta vida.

Mientras continúa el juicio a las acusadas Magdalena Espósito y Abigail Páez, la modelo se solidarizó con la familia del pequeño y aseguró que este caso le genera mucho dolor. Aunque está de vacaciones junto a su familia, Pampita sigue el juicio de cerca y publicó en sus historias de Instagram una emotiva foto con una reflexión en recuerdo del nene.

Qué dice la carta que compartió Pampita para pedir justicia por Lucio Dupuy

La psicóloga María Inés Rodríguez Dávila escribió unas palabras por el caso del pequeño Lucio Dupuy. “¿Cuánto había en esa mirada profunda? Tanto y tan pocos fueron los que pudieron descubrirlo”, comienza el posteo.

“Miraría suplicando que alguien se diera cuenta… Las maestras del jardín al que llegaste varias veces lastimado, los médicos que lo recibían en las guardias, la misma jueza que concibió que su mamá era la persona idónea para criarte con amor”, continúa.

Luego dice: “cuánta culpa cómo ciudadana me genera en nombre de todos los que no pudieron ver… O los que vieron pero igual decidieron callar. Me impresiona pensar en su desesperación, tan chiquito e indefenso, tan frágil esperando ser rescatado”.

Lucio Dupuy. Foto: Facebook

“Así habrá vivido este calvario, intentando que todos los que caminaron por delante se detuvieran a ver qué ocurría en la casa del terror. Sociedad por favor cambiemos . Escuchemos con oídos empáticos y miremos con ojos del alma. Cuántos niños habrá en situaciones similares sin que nos involucremos y sigamos nuestro camino como si nada”, manifestó la médica.

Luego, pidió asumir la responsabilidad. “Esa en la que no pensamos cuando algo nos parece ‘tema ajeno’, ‘cada casa es un mundo’, ‘cada familia tiene sus reglas’. No. No es así. El cuidar de los niños es un tema de todos, aún cuando con ese niño apenas te cruces, vos, o yo, podemos ser la única posibilidad de salvar su existencia”, expuso.

“Que el 2 de febrero la justicia escuche el clamor social. Necesitamos justicia por Lucio, por nuestros niños y sus infancias respetadas. Señores jueces capacítense, no sólo en la doctrina jurídica, sino en el arte de ver más allá, involúcrense en el real bienestar del menor, no importa cuán o cual conflictivo sea el caso. Para ustedes nunca será peor, que para aquel niño que dejarán ir del juzgado a encerrarse tras una puerta con adultos perversos”, reclamó Rodríguez Dávila.

“Y si sienten que son tantos que la profesión abruma, cambien de rubro y dejen el lugar a alguien más responsable, altruista y comprometido. Los niños no son expedientes, son nuestros tesoros, como esos que los esperan en casa y ustedes aman con todo su corazón. Justicia jueces, con nuestros Lucios NUNCA más”, finaliza la carta de pedido de justicia.