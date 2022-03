Este viernes vecinos de La Pampa, ya sea que viven en CABA o viajaron, acompañaron a la familia de Lucio Dupuy a presentar las firmas que se juntaron para impulsar la Ley Lucio en le Congreso de la Nación. En medio de la marcha, Patricia Suastegui, abogada penalista, dio su punto de vista sobre el caso Lucio Dupuy basado en que hace varios años se dedica a toda la problemática de las denuncias falsas dentro del ámbito de familia.

En cuanto a la causa, en diálogo con VíaPaís sostuvo: “Lo ideal sería que se resuelva rápido, ya que actuaron rápidamente en la captura da de las acusadas; pero a veces los tiempos de la Justicia no coinciden con la angustia que atravesaron los familiares”.

Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, estuvo presente en la marcha frente al Congreso de la Nación. Foto: Victoria Urruspuru

Al mismo tiempo, destacó que en esta parte del proceso “si han actuado rápido” desde la Justicia, pero que esta reacción tuvo que ser antes. “No hubo una reacción frente a la tenencia que tenían estas dos personas que no tuvieron un tratamiento. No lo vieron por sesgo, porque si hubiesen analizado con un buen psicodiagnóstico a las dos, tal vez no hubiesen tenido la tenencia”, sostuvo Suastegui.

“Tampoco reaccionaron ante los múltiples ‘accidentes’ que había tenido Lucio. Esto no lo vieron los efectores judiciales y tampoco los médicos en los hospitales públicos. Hubo una negligencia por parte del Estado que no protegió al niño”, insistió y pidió que se trabaje en estos casos con perspectiva de infancia. Esta falencia “no solo pasa en Argentina, pasa en toda Latinoamérica”, detalló la abogada.

Para concluir, sobre la Ley Lucio, Suastegui señaló: “Espero que tomen conciencia los legisladores, que pongan la perspectiva de infancias por encima de la de género”.