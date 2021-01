El ministro de Salud de La Pampa, Mario Kohan, anunció este viernes en conferencia de prensa que la provincia “ha elaborado los protocolos necesarios para ponernos en condiciones de utilizar la ivermectina”, como tratamiento contra el coronavirus.

En el encuentro, realizado en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, el titular de la cartera estuvo acompañado por el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, y por la directora de Epidemiología, Ana Bertone.

Kohan dijo que “si no hay inconvenientes de logística, para el próximo jueves (28 de enero) vamos a contar con los primeros tratamientos de ivermectina en La Pampa. En un primer momento se recibirán 1.500 tratamientos, se trata de un plan piloto de inicio, con protocolo de investigación del Conicet, para luego avanzar en la compra”.

El ministro junto a Bertone y Vera (Vía Santa Rosa)

El ministro aclaró que “este es un medicamento químicamente puro para el uso en humanos”, diferenciándolo de la ivermectina de uso veterinario que, según la Anmat, es una molécula completamente diferente a la empleada en uso humano”.

El funcionario indicó que “la ivermectina en la Argentina se usa en dosis de 0,2 a 0,4 como máximo por miligramo por kilo de peso para tratatamiento de diferentes parasitosis. El trabajo que cambió la mirada en cuanto a este fármaco, como posibilidad de ser usada como tratamiento antiviral, surge de un estudio hecho en Australia, donde se demostró de forma invitro (placa de laboratorio) que células infectadas por el coronavirus, y utilizando 0,6 miligramos por kilo de peso, se inhibía el desarrollo viral y en menos de 48 horas desaparecía”, detalló.

“Según un importante estudio argentino, con las dosis de 0,6 miligramos por kilo de peso durante 5 días, la ivermectina mostró efectivamente una depuración total de la carga viral”, agregó Kohan.

Salud Pública ya tiene almacenado el suero equino hiperinmune y la semana que viene recibirá la ivermectina (Vía Santa Rosa)

Por otra parte y en relación al suero equino hiperinmune, el ministro destacó que “es un diseño argentino”, en el que “se ha logrado obtener una concentración de anticuerpos policlonales que tienen una gran selectividad en un dominio llamado RDB, donde el virus ingresa en la célula del ser humano infectado con la capacidad de bloquear e impedir el ingreso del virus Covid”.

Finalmente, dijo que “este suero no es para todos. Como cada uno los fármacos que mencionamos, tenemos ventanas muy cortitas de tiempo para la utilización de diferentes estrategias en cada fase de la enfermedad. El suero tiene eficacia aplicado en los primeros días de infección donde hay alta carga viral y donde los anticuerpos pueden ser muy eficaces. No hay evidencias de beneficios en pacientes críticos”, indicó, pero “que no haya evidencia no quiere decir que no sirva. La Anmat lo aprueba transitoriamente durante todo un año”, concluyó.