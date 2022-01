La provincia de Santa Fe avanza con la colocación de las terceras dosis de la vacuna contra el Covid-19 ante el avance imparable de la tercera ola. Desde el Ministerio de Salud provincial aclararon qué ocurre en aquellos casos que a un santafesino le llegue el turno para inocularse y se encuentre de vacaciones.

“Una opción que se abrió a nivel nacional es que si a algún santafesino le llega su turno para vacunarse y se encuentra de vacaciones, esa persona podrá hacerlo en la ciudad en la que se encuentre. Lo mismo ocurre si tenemos algún turista de paseo por Santa Fe y se tiene que vacunar”, aclaró la ministra de Salud provincial, Sonia Martorano.

Cabe destacar que Santa Fe libera a partir del lunes la vacunación con la primera dosis a menores de 18 años. En este sentido, la subsecretaria de Equidad, Romina Carrizo, expresó: “Queremos remarcar que con esta vacunación que se libera, que no es programada por turnos, tiene el objetivo de llegar a una mayor cobertura para poder enfrentar esta tercera ola”.

“Esta estrategia la vamos a poder prolongar de acuerdo a los grupos etarios que vayamos viendo se requiera mayor cobertura. Esto es algo que se estableció y nos funcionó con las primeras dosis cuando liberamos ya que tuvimos un buen caudal de gente que concurrió a los vacunatorios por eso es la estrategia que ahora estamos aplicando a los otros grupos etarios”, continuó.

Avanza la aplicación de vacunas contra el coronavirus en Santa Fe. Foto: @MinSaludSantaFe

¿Qué pasa si tengo síntomas?

El contacto estrecho con síntomas de un paciente que es positivo, no debe realizarse el test, ya que se lo considera positivo por nexo epidemiológico. Esta persona, si tiene el esquema de vacunación completo permanecerá aislada por 7 días más 3 días con cuidados, en el caso de que no esté bien vacunado corresponden a 10 días. Podrá informar su condición de positivo en la obra social o prepaga, con su médico de cabecera o a través del 0800 555 6549.

En caso de aquellas personas con síntomas, mayores de 60 años o con factores de riesgo, debe realizar una consulta y ahí si realizarse el hisopado para poder efectuar el seguimiento necesario e esa persona.

¿Quiénes deben hisoparse?

El asintomático no debe hisoparse, es decir que un contacto estrecho de alguien positivo y no tenga síntomas debe aislarse por 5 días, si tiene el esquema de vacunación completo y luego ya puede salir pero extremando los cuidados por 5 días más. Ahora bien, si no está vacunado o tiene solo una dosis, debe aislarse por 10 días.

¿Cómo solicitar turno para hisoparse?

Desde la web provincial, www.santafe.gob.ar se busca el botón verde de turnos para hisopados Covid y allí se puede ingresar para solicitar los turnos tanto para la ciudad de Santa Fe como para Rosario. “Tanto desde lo público como desde lo privado están aumentando su capacidad de testeo ante la alta demanda de la sociedad”, agregó Martorano.