Este sábado terminó la inoculación contra el coronavirus de personas de entre 18 y 59 años con comorbilidades que se habían anotado en Santa Fe, y es por eso que comenzará a vacunarse al grupo de esa edad pero sin patologías de riesgo.

“La idea es que en virtud de la llegada de más vacunas, comencemos a estratificar y a trabajar en forma simultánea con los distintos niveles de vacunación con lo que hace al plan federal de vacunación”, manifestó el secretario de Salud provincial, Jorge Prieto, a Uno de Santa Fe.

En este sentido, indicó que se irá descendiendo en las edades, incorporando nuevamente algunas comorbilidades, y agregando otros grupos específicos como trabajadores esenciales que todavía no fueron inoculados. “En principio la población objetivo eran 1.200.000 personas, pero este número se incrementó porque más gente se fue anotando, lo que nos da más confianza porque todas las vacunas que se aplican en Argentina son seguras”, sostuvo.

Prieto resaltó que aquellas personas que se anotaron sin una comorbilidad en un principio, ahora tienen la posibilidad de anotarse ahora con una. “Tenemos que tratar que no sea violentada la declaración jurada, por lo que estamos pidiendo a partir de la reapertura el certificado médico que la justifique sí o sí”, aclaró.

“Las personas que no tienen comorbilidad que ya se anotó sigue en el padrón, no se tienen que volver a anotar. Y aquellas que no se hayan incorporado lo pueden hacer”, sostuvo. Ahora comienza la nueva etapa de vacunación a pacientes sin comorbilidades de entre 55 y 59 años, quienes ya empezaron a recibir turnos.

Luego se irá bajando de a quinquenios, avanzando por edades, aunque posiblemente algunos trabajadores esenciales tengan prioridad, en función de lo que defina el Gobierno. Cabe aclarar que varios gremios se movilizaron en las últimas semanas reclamando que se los priorice, y entre ellos, portuarios y recolectores de residuos recibieron la confirmación de que fueron incluidos.

Actualmente se está inoculando a un promedio de 35 mil dosis diarias, aunque se cree que con la llegada de nuevas vacunas (además de las enviadas por el Gobierno nacional, arribarán las CanSino que compró Santa Fe), el número podría incrementarse. De hecho la semana pasada se emitieron 120 mil nuevos turnos.