Spreen la rompió en los Coscu Army Awards y se quedó con el premio al streamer del año

El lunes 26 de diciembre el Teatro Colón de Buenos Aires fue sede de los Coscu Army Awards 2022, un evento de premiación que celebra a las personalidades más destacadas del streaming argentino y Spreen, el creador de contenido oriundo de Santo Tomé, se alzó con el importantísimo premio al streamer del año.

Durante la gala conducida por Martín “Coscu” Pérez Di Salvo, se entregaron galardones sobre distintas ternas, siendo Iván Buhajeruk el que logró quedarse con el codiciado “Picante de oro al streamer del año” por su desempeño en la plataforma Twitch, en la que cosecha millones de seguidores. El año pasado, había conseguido quedarse con el premio al streamer revelación y tras un 2022 de muchísima actividad, renovaciones en su canal y colaboraciones, el santafesino quedó entre los mejores de Argentina.

Spreen, ganador del streamer del año. (Collage web)

Emocionadísimo, Spreen subió a recibir su premio y dedicó unas palabras a su público y a las personas que trabajan con él y que hicieron posible su crecimiento: “Aunque no lo crean tengo gente muy fiel apoyándome todos los días, moderadores que también trabajan una locura y no los quiero dejar de lado porque también son muy parte de lo que hago yo, y toda la gente que siempre me está viendo... es una locura, no lo puedo creer”; expresó el influencer y cerró: “hace años no me imaginaba estar acá”.

QUIÉN ES SPREEN, EL STREAMER SANTAFESINO CON MÁS SEGUIDORES DE TWITCH

Iván Buhajeruk, conocido en las redes como Spreen, nació el 11 de octubre en Santo Tomé. Con apenas 12 años comenzó a subir a YouTube videos en los que se mostraba jugando al Minecraft y después de terminar la secundaria decidió dedicarse de lleno a la creación de contenido.

En 2019, abandonó la casa de sus padres y se mudó solo a un departamento en Santo Tomé. Unos años más tarde se trasladó a un country en Nordelta gracias al apoyo del Team Heretics, una organización de eSports de España que tiene una sede en Buenos Aires. Más precisamente, empezó a vivir en la llamada “Casa Blanca” junto al músico Oscu y al reconocido streamer Brunenger.

Actualmente es el argentino con mayor cantidad de seguidores en Twitch, donde llega a los 5.29 millones y tiene 25.394 suscriptores.