El Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) le suspendió la beca a Santiago Grassi, uno de los representanes argentinos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Si bien el nadador resolvió dejar de entrenar para competir este año, criticó la decisión este miércoles y aludió a sus críticas hacia las políticas para disciplinas amateur en una nota.

“La semana pasada mencioné el déficit que tenemos y que proviene principalmente de nuestras federaciones”, comentó el santafesino a través de su cuenta de Instagram. Así como remarcó que no hizo el descargo en busca de recuperar la ayuda que recibía, dejó en claro su disconformidad con la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (Cadda).

Grassi representó a la Argentina durante 13 años. Después de su segunda experiencia olímpica, dejó de entrenar competitivamente hace dos meses. Sobre esa decisión explicó que la transición de la natacion universitaria a la profesional “fue dura”. A esto agregó: “Quería ver si dejándolo por un tiempo, me hacía volver a sentir lo que me estaba faltando”.

A los 25 años, el deportista se refirió al tema a partir de un aviso del Enard sin consulta previa sobre su situación. “La misma gente que me mandó este e-mail fue la misma que en 2015, cuando gano mi primera medalla panamericana, venían y se colgaban al lado”, apuntó desde Estados Unidos.

En cuanto a la decisión de no competir en 2022, el nadador expresó: “Si no recibo la beca porque no estoy cumpliendo, me parece excelente. Pero me fijé y no hay ningún tipo de requisito que hable de eso”. Por otra parte, aseguró que está bien gracias al esfuerzo que hizo estos últimos años y se mostró convencido de que saldrá adelante.

“Nunca quise ponerme en contra de la federación porque creía que estábamos los dos tirando para el mismo lado, pero no es así”, concluyó Grassi. Luego anunció: “Mi vuelta a la pileta será por amor propio pero, como me temía, sin el apoyo de ustedes”.