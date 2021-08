En la tercera participación de su carrera en los Juegos Olímpicos, Rubén Rézola terminó en el puesto 15 de K1 200 metros. El santafesino no pudo meterse en la final individual de kayak este jueves luego de haber superado las eliminatorias y denunció que pasó varios meses sin beca durante su preparación para competir en Japón.

“Seis días antes del selectivo de 2020 me mandaron un e-mail de dos renglones”, reveló el santafesino. Al respecto, recordó que ese año había entrado en un “pozo” y “mentalmente” no podía irse tan lejos de su hogar.

“Pedí permiso para entrenar en mi casa. Para mí fue una falta de respeto total. No quiero que esto se haga nunca más, quiero ser el último antecedente”, disparó el deportista de 30 años. En esa línea le pidió una “disculpa pública” a la conducción de la Federación Argentina de Canoas.

Rézola precisó que estuvo entre 4 y 5 meses sin apoyo económico y sostuvo que es necesario cambiar el reglamento de la entidad. Además de conseguir patrocinadores en su ciudad natal, contó con la ayuda de su madre y su novia para llegar a Tokio en forma. “En Santa Fe no me falta nada para entrenar en el mejor nivel. Pero cuando más lo necesité, me lo quitaron”, dijo en referencia a la beca.

Al margen del reclamo, el palista destacó que también se va “feliz” por poder “sanar esa herida” que le dejó el conflicto. “Una parte de la espina que me saqué fue demostrarme a mí mismo que podía”, subrayó en un reportaje con TyC Sports.

Semifinalista en Tokio

El santafesino tardó 36 segundos y 775 milésimas en completar su última prueba en Tokio. De esta manera, llegó en séptimo lugar en la competencia con quienes habían quedado por debajo de los ocho deportistas que disputaron las medallas.

Previamente, el kayakista había quedado en la misma colocación en la semifinal en el Canal Sea Forest. En esa instancia registró una marca de 36,552 segundos por delante del lituano Mindaugas Maldonis.

El kayakista radicado en la localidad bonaerense de Tigre, llegó a 1 segundo y 438 milésimas del ganador, el húngaro Sandor Tokta (35s. 114/1000).

El santafesino quedó séptimo en las últimas pruebas de K1 200 metros. Deportes Argentina | La Voz

La primera participación olímpica de Rézola fue en Londres 2012. En aquella oportunidad tuvo al barilochense Miguel Correa como compañero en K2 200 metros y alcanzó el quinto puesto de la final. Cuatro años más tarde, sumó otro diploma con el octavo lugar en K1.

Durante la década pasada, el santafesino se subió al podio en los tres últimos Juegos Panamericanos. En Guadalajara 2011 obtuvo la medalla de plata, fue campeón en Toronto 2015 (ambos títulos en la modalidad K2 200) y ganó el bronce en Lima 2019 (K1 200).