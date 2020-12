Leonardo Ricciardino renunció a su cargo de vocero del Gobierno provincial, alegando razones personales y de salud. Se trata del tercer funcionario de peso que se aleja de la Casa Gris en el año de gestión que lleva Omar Perotti.

“Cuestiones personales, de salud y en el marco de la pandemia hacen imposible que pueda seguir cumpliendo mi labor plenamente”, afirmó Ricciardino, quien le agradeció al mandatario santafesino “la alta distinción que ha tenido para conmigo”.

Carta de renuncia de Ricciardino

Cabe recordar que, en el marco de la pandemia de coronavirus, el periodista había estado alejado varios meses de la escena pública por pertenecer a grupos de riesgo. Es por eso que su función había sido desempeñada parcialmente por el también periodista, y secretario de Turismo, Alejandro Grandinetti.

Con su salida, Ricciardino siguió los pasos del ex ministro de Salud, Carlos Parola y posteriormente de Esteban Borgonovo, ex ministro de Gobierno. El cargo del primero fue ocupado por quien hasta entonces era su segunda, Sonia Martorano. En tanto que todavía no se designó alguien en lugar de Borgonovo.