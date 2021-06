Luego de que trascendiera el insólito falló del juez santafesino Rodolfo Mingarini, una veintena de Diputados de la provincia de Santa Fe exigen a la Corte y al Procurador que lo sancionen por liberar a un albañil acusado de violación al sostener que no hubo abuso porque se usó preservativo.

“No resulta lógico que el agresor haya tenido tiempo de colocarse un preservativo cuando estaba sometiendo a la víctima”, fue el argumento utilizado por Mingarini. Aunque admitió que “es posible que haya sido una relación no consentida”, pero consideró que “no tenemos suficiente evidencia para considerarla probable”.

Diputadas de Santa Fe piden a la Corte Suprema de la provincia que investigue y sancione a Rodolfo Mingarini.

En el documento presentado al procurador Jorge Alberto Barraguirre las legisladoras exigen a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe que investigue y disponga de las sanciones correspondientes para Mingarini ya que el funcionario demuestra en su discurso “carencia de aptitudes esenciales en el ejercicio de la función judicial”.

“Un juez de nuestra provincia no puede dejar en libertad a un imputado por abuso utilizando como único argumento para ello el uso de preservativo”, sostienen y remarcan que este fallo “no hace más que reafirmar la existencia de una justicia patriarcal que debemos revertir”.

En la misma línea, solicitan que el caso no quede solo en el repudio social, sino que el ente sancione al Juez “para reprochar el obrar antijurídico de los miembros del Poder Judicial”. Además adelanta que “de corroborarse un patrón de conducta en este sentido podría, incluso, alcanzar la sanción más grave de destitución”.