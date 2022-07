Luego de los fuertes cruces entre oficialismo y oposición en Santa Fe por las diferencias en torno al acuerdo entre Provincia y Nación para el pago de la histórica deuda, y el convenio con AFIP, el gobernador Omar Perotti recibió al presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías.

El encuentro se desarrolló alrededor de las 14 en la Casa Gris, y de acuerdo a cada una de las partes, se desarrolló en buenos términos. Farías ya se había retractado previamente, luego de tildar de “mentiroso” al jefe de la Casa Gris. “Lo realmente sano sería enviar a la Legislatura ese convenio para que tenga el respaldo suficiente. Pero eso no me parece que sea lo más grave, sino que el gobernador nos mintió”, había disparado.

Manifestó que Perotti, en una reunión donde convocó a los legisladores ante el requerimiento explícito sobre si el convenio por la detracción del 1,9 por ciento por parte de AFIP tenía algo que ver con el convenio de cancelación de la deuda. “Dijo que no tenían nada que ver una cosa con la otra. Nos lo dijo a nosotros. Nos informó formalmente en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno que un convenio no tenía nada que ver con el otro. Y no nos dio los convenios”, había remarcado.

Al encuentro se sumaron el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, y el diputado provincial y presidente de PJ de Santa Fe, Ricardo Olivera. Allí el rafaelino ratificó la voluntad de que el convenio por la Afip sea estudiado, una vez firmado, por los legisladores, que tendrán acceso a “todos los datos que requieran”, según precisó.

No obstante reiteró que el acuerdo por la Afip va por un carril separado de la homologación del convenio para el cobro de la deuda histórica de $151.800 millones que Nación abonará a Santa Fe en bonos ajustados por inflación.

“La reunión se desarrolló en un marco de diálogo, más allá de las diferentes visiones acerca de la forma en que fue cancelada la deuda de la Nación con la provincia y, fundamentalmente, sobre la pertinencia de una detracción de fondos en beneficio de la Afip”, escribió. De acuerdo al parte oficial, Farías se comprometió a trabajar en Diputados el tema desde el punto de vista técnico.