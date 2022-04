En el día en el que Pablo Farías fue reelegido como presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Amalia Granata fue la protagonista de la jornada por un particular elogio que tuvo para con el socialista que despertó el murmullo de toda la cámara.

“Yo no sé si está siempre en línea, pero cada vez que le mando un mensaje a Pablo, al instante contesta al teléfono y no es un dato menor”, comentó Granata a la hora de justificar su voto para reelegir a Farías al frente del cuerpo.

Pero de fondo se escuchó el comentario sarcástico de una legisladora: “A mí no me contesta”, a lo que la mediática respondió entre risas: “Parece que metí la pata Pablo. Bueno, tengo la suerte de que el presidente de la cámara me conteste al instante”.

La legisladora santafesina no la dejó ahí y continuó: “La que puede, puede y la que no, sigue esperando en línea”.