Con una serie de cuatro homicidios en 12 horas en Rosario como telón de fondo, el oficialismo adelantó que el ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, no concurrirá a la reunión con diputados prevista para este viernes. La oposición está dispuesta a mantener el encuentro, pero quiere que sea a puertas cerradas.

El presidente del bloque justicialista, Leandro Busatto, cuestionó la postura de la oposición y pidió la apertura de la Legislatura para permitir el acceso de la prensa, de modo que el diálogo sea público. “Discutir estos temas en la oscuridad, de espaldas a la sociedad, no tiene sentido si no hay nada que esconder”, manifestó este miércoles al no haber acuerdo entre las partes.

Este jueves por la mañana, el peronismo empezó a analizar la posibilidad de organizar una audiencia pública e invitar a diputados. Así asomó una primera alternativa a la reunión de trabajo que propuso la comisión de Seguridad de la Cámara baja para interpelar a Sain sobre uno de los temas que mayor repercusión tienen en la agenda política.

Si bien el Frente Progresista llevó la voz cantante a la hora de definir que el encuentro se desarrolle bajo reserva, otros sectores se mostraron dispuestos a abrir el recinto. Así lo planteó Carlos del Frade desde el Frente Social y Popular al afirmar: “La cuestión central es el dolor de nuestro pueblo, no los dichos ni susceptibilidades personales”.