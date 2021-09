Facundo Farías vive un presente de ensueño. El enganche de Colón, de tan solo 19 años de edad, es la gran revelación del equipo en este 2021. La rompió en la pasada Copa de la Liga en la que el Sabalero se consagró campeón y en la actual Liga Profesional jugó todos los partidos, convirtió tres goles y dio dos asistencias. Y ya tiene la mente puesta en el próximo compromiso: la visita a Boca en la Bombonera el domingo a las 20.15.

“Estoy muy ansioso de jugar contra Boca, nunca jugué en la Bombonera y tengo muchas ganas de vivir esa experiencia”, comenzó contándole el joven santafesino a Radio Colonia, aunque inmediatamente se lamentó que sea “una pena no jugarlo con público”.

En esa sintonía, habló de continuar su carrera en algún equipo poderoso del país. “Siempre te dan ganas de jugar en algún club de Argentina, en los más grandes por lo que es la historia. Es un sueño jugar en River o en Boca. También sería lindo pegar un salto a Europa”, expresó y agregó que del viejo continente “me gusta mucho la Premier”.

Facundo Farías fue una de las figuras del Colón campeón de la Copa de la Liga Profesional el pasado 4 de junio en San Juan. (Télam) telam | La Voz

Sin embargo, la joya rojinegra no desespera respecto a su futuro. “Trato siempre de mantener la cabeza en el club, en Colón. Mi representante maneja todas las propuestas de los clubes. Yo no me meto en eso para no desconcentrarme y seguir enfocado en el club”, señaló.

Y sobre la posibilidad de participar en la Copa Libertadores 2022, a la que el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez ya está clasificado a la fase de grupos, Farías manifestó que “soy hincha de Colón y siempre soñé jugar un torneo internacional con el club, por eso me entusiasma mucho la Libertadores y vamos a ver si podemos jugarla”.

Acerca del presente campeonato doméstico, en el que Colón tiene 19 puntos y se encuentra a siete unidades del líder Talleres, Facundo indicó que “queremos ganarles a todos. Tenemos en mente ganar y seguir peleando y demostrar que somos los campeones”.

Finalmente, se refirió a sus aspiraciones como profesional. “Quiero seguir creciendo futbolísticamente y algún día poder jugar en la Selección mayor, jugar un Mundial, creo que es el sueño de todos los chicos que jugamos al fútbol”, concluyó.