El gobierno de Santa Fe calificó la última paritaria docente como “imposible de cumplir”

El ministro de Educación santafesino José Goity habló este viernes sobre la negociación paritaria con los gremios docentes de la provincia y adelantó que “es imposible” cumplir con la paritaria acordada durante el último tramo del 2023.

En ese marco y en diálogo con Radio 2, el titular de la cartera educativa acusó a la gestión que lo antecedió de definir una paritaria “irresponsable”: “sabían que no iban a pagar y que el problema no lo iban a tener que afrontar”.

Y aclaró: ”Esto no significa que no vayamos a poner sobre la mesa y discutir una recomposición salarial. Va a haber oferta, la estamos construyendo y es necesaria la recomposición. Pero sabemos que no va a satisfacer las necesidades ni expectativas”.

Al respecto, Goity señaló que hay una nueva convocatoria para discutir los salarios docentes el próximo miércoles, en el fin del mes de enero: “Estamos constituyendo una comisión técnica de recomposición salarial. Estamos comprometidos para empezar las clases el 26 de febrero. Vamos a hacer un esfuerzo para poner sobre la mesa una oferta salarial, pero también necesitamos que se comprometan con los aprendizajes de los chicos”, concluyó.

goity enfatizó sobre la imposibilidad de llevar a cabo la paritaria con los recursos actuales

Posteriormente, el ministro volvió a hablar del tema con el medio digital Conclusión y remarcó: “El gobierno anterior firmó una paritaria de imposible cumplimiento con los recursos que tiene hoy el Estado y aún más con lo que se proyecta. Planteamos con mucho dolor y honestidad que es imposible cumplir esa paritaria. Esto no significa que no queramos discutir recomposición salarial, pero no podemos cumplir esa paritaria”.

Y completó: “Ningún salario de la economía hoy está pudiendo alcanzar la inflación. Obvio que queremos que los salarios empaten o superen los aumentos de precios, pero la realidad de la economía no es esa”.