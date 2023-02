Cora Reutemann habló de su posible candidatura en el espacio de Miguel Pichetto: “No voy a decir que no”

Cora, la hija del político santafesino fallecido Carlos Reutemann, volvió a deslizar un posible acercamiento a la política, con una eventual candidatura dentro del espacio de Miguel Pichetto. Sin demasiadas, precisiones, la heredera de “Lole” sólo se limitó a decir que, si le dan la oportunidad “no voy a decir que no, sea cual sea el cargo”.

“Me parece que es momento de aportar a mi provincia. Todos tenemos que hacer algo. Si tengo esa oportunidad, no le voy a decir que no”, afirmó Cora Reutemann este martes en diálogo con Radio 2.

Y agregó: “Al apellido lo veo como algo que suma para poder hacer todo lo que como persona haría por mi provincia. Si puedo aportar al beneficio de mi provincia y de mi país no le voy a decir que no. Me parece desperdiciar una gran oportunidad”. De esta manera, la hija de Reutemann vuelve a coquetear con la idea de subirse a la carrera electoral, pese a que, a principios de este año, había decidido retirarse por presenciar “situaciones desagradables”.

¿QUé opinó cora reutemann de los dichos de Pichetto sobre Ayelén Mazzina?

Cora fue consultada sobre las polémicas declaraciones que dejaron a Pichetto en la mira los últimos días, cuando expresó su desacuerdo con la persona al frente del ministerio de Mujeres, Género y Diversidad Ayelén Mazzina diciendo: “Es lesbiana. Podrían haber puesto a una mujer”.

La hija mayor de Carlos Reutemann puso paños fríos al asunto y aclaró: “Es algo de su generación. No lo voy a defender ni ir en contra. Tiene 70 años y lo ve de otra manera. No por eso es una mala persona. Creo que hoy en día hay que respetar las opiniones de todos”.