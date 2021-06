El excampeón mundial Marcos “Chino” Maidana se burló este lunes de la exhibición en Miami entre Floyd Mayweather y Logan Paul. Lo mismo hizo Yao Cabrera, aunque éste fue más allá y directamente desafió a una “pelea de verdad” al santafesino.

“Si me gana, me voy de Argentina para siempre”, afirmó el youtuber a través de redes sociales a la hora de hacer la invitación pública para el deportista oriundo de Margarita. Sin embargo, en las primeras horas posteriores al mensaje no hubo respuesta.

El uruguayo se mostró decepcionado con la reaparición de Mayweather. “Estuve esperando tres horas y cuando la veo, están a puro abrazo”, se quejó en un video que publicó entre las historias de su cuenta de Instagram.

El joven de 24 años se animó a plantear la versión rioplatense del cruce entre un boxeador y un youtuber. En la grabación, anunció: “Reto al ‘Chino’ Maidana y me doy con él cara a cara ¿Te la bancás o no?”.

Al santafesino no le gustó nada lo que vio por televisión en Miami. @chinomaidana.1 | Instagram

“Vamos a mostrar una pelea en serio. Yo por lo menos no lo abrazo. Vayan a Twitter que somos tendencia al toque”, pidió Cabrera luego de lanzar el desafío online.

Durante la pelea, el santafesino también se burló de lo que se pudo ver por televisión. Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, acusó a Mayweather de hacer un “circo con el boxeo” en su vuelta al ring.