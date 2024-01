Billetera Santa Fe: comerciantes cuestionaron el nuevo programa y advirtieron que "no es rentable"

Los cambios anunciados en el programa Billetera Santa Fe no sólo generaron malestar en los consumidores. Recientemente, la Federación de Cámaras Empresarias del Comercio (Fececo) lanzó fuertes críticas a la nueva modalidad y recomendó a los comerciantes no adherirse al programa hasta que el Gobierno y el Banco Santa Fe convoquen al diálogo a las partes.

Desde la entidad que nuclea a los dueños de negocios sostienen que el esquema planteado complejiza una estructura de costos que tiene el comercio.

En ese sentido, el secretario de Fececo, Julio Cauzzo, fue tajante: “Aconsejamos momentáneamente al comercio que no utilice Billetera Santa Fe, no es rentable”. Y agregó: “Si el Banco no pone de su parte una comisión los comercios no la van a aceptar”.

En los últimos días representantes del Banco Santa Fe se contactaron con comerciantes para adherirlos al nuevo programa, en el que las devoluciones correrán íntegramente por parte del comercio, sin intervención de organismos estatales.

En ese sentido, Fececo remarcó en un comunicado: “Hoy queremos advertir a los comercios de nuestra provincia que lean y se asesoren correctamente antes de firmar un nuevo acuerdo con Billetera Santa Fe, para no contribuir a la distorsión de precios que puede generar el programa en estas condiciones, que sin dudas se verá reflejado en el precio de los productos”.

¿Cómo cambió billetera santa fe?

Hasta el 31 de diciembre de 2023 el programa contaba con una devolución del 30% con un tope de $5.000 por mes. En ese esquema, el Gobierno provincial aportaba el 25,5% y el 4,5% (más impuestos) restante lo hacía el comercio.

A partir de enero, Billetera Santa Fe viró a un programa totalmente diferente, en el que los reintegros corren por cuenta del comercio. Así, cada negocio podrá ofrecer un 20% de reintegro, que no será acumulable. El tope mensual de cada comercio rondará entre los $1.000 y $2.000, a elección de cada local.