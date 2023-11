Banfield hundió a Colón en la zona de descenso con un gol agónico de Milton Giménez

En un duelo sin margen de error para pelear por la permanencia, Banfield acertó en el tiro de final y venció a Colón por 2 a 1 como local. Gracias a un doblete de Milton Giménez en la fecha 12 de la Copa de la Liga Profesional 2023, el Taladro dejó al Sabalero en la zona de descenso de la tabla anual.

El exdelantero de Comunicaciones y Central Córdoba convirtió en tiempo adicional y aseguró la continuidad del Taladro en Primera División. Previamente, los visitantes habían igualado el marcador de la mano de Ramón Ábila, pero terminaron acorralados en su área dentro del estadio Florencio Sola.

El triunfo tiene un valor doble para el equipo de Julio César Falcioni, ya alcanzó un puesto de ingreso a los cuartos de final del torneo argentino. Por el contrario, Colón fue el único perdedor de la fecha entre los cuatro clubes que estaban igualados en el fondo de la tabla anual.

El Taladro abrió el marcador de penal en un momento clave de la noche. Giménez facturó una falta a Juan Bisanz, pero el Sabalero reaccionó a partir de una definición goleadora de “Wanchope” en el minuto 20 del complemento.

Luego de esta derrota, Colón suma 42 puntos en la temporada y necesita igualar a Unión, que conserva la mínima diferencia en la tabla anual. Así, los clásicos rivales se asoman a un mano a mano por la permanencia en las últimas dos fechas del certamen.

Resumen del partido de Banfield y Colón de Santa Fe

Banfield: Facundo Cambeses; Emanuel Coronel, Alejandro Maciel, Aarón Quirós y Emanuel Insúa; Yvo Calleros, Juan Álvarez, Martín Cañete e Ignacio Rodríguez; Juan Bisanz y Milton Giménez. DT: Julio César Falcioni.

Colón: Matías Ibáñez;Eric Meza, Facundo Garcés, Germán Conti, Rafael Delgado y Emanuel Mas; Rubén Botta, Baldomero Perlaza y Cristian Vega; Ramón Ábila y Javier Toledo. DT: Israel Damonte.

Goles: PT 45 m. Giménez, de penal (B). ST 19 m. Ábila (C) y 47 m. Giménez (B).

Cambios: PT 27 m. Gian Nardelli por Meza (C). ST Favio Álvarez por Delgado (C); 25 m. Gerónimo Rivera por Álvarez (B), 29 m. Juan Soraire por Cañete (B); 33 m. Jorge Benítez por Toledo (C) y Stéfano Moreyra por Vega (C); 49 m. Sebastián Sosa Sánchez por Giménez (B) y Mateo Pérez por Bisanz (B).

Amonestados: Juan Álvarez y Rivera (B). Nardelli, Botta y Favio Álvarez (C).

Cancha: Banfield.

Árbitro: Pablo Dóvalo.