Colón venció a Atlético Tucumán con un gol en contra y salió de la zona de descenso

Después de una semana de crisis futbolística e institucional, Colón tomó algo de aire este domingo en Santa Fe y se impuso sobre Atlético Tucumán en la fecha 11 de la Copa de la Liga Profesional 2023. El Sabalero festejó gracias a un gol en contra y cantó victoria por 1 a 0 en el primer partido de Israel Damonte como director técnico.

El rechazo fallido de Nicolás Romero decretó el único tanto de la tarde en el estadio Brigadier General Estanislao López. De esta forma, los locales cortaron una racha de cinco encuentros sin triunfos que incluyó la renuncia del entrenador Néstor Gorosito, ya que el equipo estaba en zona de descenso en la tabla acumulada.

En segundo plano, el resultado ubicó a Colón en puestos de clasificación a cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. Los dirigidos por Damonte ascendieron al tercer lugar de la zona A con 17 puntos e igualaron la línea de Vélez Sarsfield.

De la mano del debut del nuevo DT, el Sabalero tomó la iniciativa en el Cementerio de los Elefantes. Eric Meza no sólo ejecutó el remate del gol en esa instancia, también fue una de las figuras del primer tiempo junto con Rubén Botta.

Una vez que se puso en ventaja, el local tuvo varias chances de ampliar la diferencia en el marcador. Ante esta situación, el arquero Tomás Marchiori salvó la valla de Atlético en más de una oportunidad.

En el complemento, los tucumanos salieron a buscar el empate, pero no tuvieron peso ofensivo suficiente. Del otro lado, a Colón no le sobró nada futbolísticamente para liquidarlo, pero bastó el esfuerzo del primer tiempo para celebrar.

Resumen del partido de Colón de Santa Fe y Atlético Tucumán

Colón (Santa Fe): Matías Ibáñez; Eric Meza, Facundo Garcés, Germán Conti, Rafael Delgado y Emmanuel Mas; Baldomero Perlaza, Cristian Vega, Rubén Botta; Javier Toledo; Ramón Ábila. DT: Israel Damonte.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Alexis Flores, Bruno Bianchi, Nicolás Romero y Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Adrián Sánchez, Ramiro Carrera y Joaquín Pereyra; Marcelo Estigarribia y Mateo Coronel. DT: Favio Orsi-Sergio Gómez.

Gol en el primer tiempo: 22m. Nicolás Romero (AT), en contra de su arco.

Cambios: en el primer tiempo: 6min. Bautista Kociubinski por Ramiro Carrera (AT). En el segundo, antes de comenzar, Justo Giani por Alexis Flores (AT), Santiago Pierotti por Eric Meza (C); 16m. Favio Álvarezpor Javier Toledo (C); 18m. Julián Carrasco por Mateo Coronel (AT); 19m. Hernán De La Fuente por Renzo Tesuri (AT); Ángel Cardozo por Rubén Botta (C); 36m. Cristian Menéndez por Bautista Kociubinski (AT); 41m. Jorge Benítez por Ramón Ábila (C).

Amonestados: Romero (AT), Garcés (C), Vega (C), Pierotti (C), Bianchi (AT).

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: Brigadier General Estanislao López.