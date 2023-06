Colón terminó con el invicto de Estudiantes gracias a un gol de Facundo Garcés

En el cierre de la fecha 20 de la Liga Profesional 2023, Colón se hizo fuerte en Santa Fe y este martes venció a Estudiantes de La Plata por 1 a 0. Con este resultado, el Pincha perdió después de 11 partidos y se alejó de la pelea por el campeonato.

El gol de cabeza de Facundo Garcés puso en ventaja a los locales cuando había pasado algo más de media hora de juego. A partir de allí, el Sabalero sostuvo la ventaja sin demasiadas complicaciones y cortó una racha de cuatro cotejos sin ganar.

De entrada, Estudiantes fue más agresivo en el Estadio Brigadier General Estanislao López, pero no pudo abrir el marcador. El tanto del zaguero de Colón llegó en el peor momento para el director técnico visitante Eduardo Domínguez, artífice del primer campeonato de la historia del Negro.

Desde que quedó en desventaja, el Pincha no logró ganar peso ofensivo. José Sosa, Benjamín Rollheiser y Fernando Zuqui tuvieron una mala noche, de modo que a Mauro Boselli le faltaron socios para generar peligro.

A pesar de estas complicaciones, el delantero de Estudiantes estuvo a punto de empatar el partido en el arranque del complemento. En ese momento, Garcés desvió la pelota con el taco y ratificó su chapa de héroe en el Cementerio de los Elefantes.

Al final del encuentro, Colón estuvo cerca de liquidar el pleito con un penal por mano de Leonardo Godoy. El árbitro Nazareno Arasa cobró la falta, pero finalmente la descartó cuando revisó la jugada en el VAR.

Resumen del partido de Colón y Estudiantes

Colón: Ignacio Chicco; Facundo Garcés, Gian Nardelli, Rafael Delgado; Eric Meza, Baldomero Perlaza, Leonel Picco, Augusto Schott y Juan Pablo Álvarez; Santiago Pierotti; y Ramón “Wanchope” Ábila. DT: Néstor Gorosito.

Estudiantes: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Santiago Núñez, Luciano Lollo, Zaid Romero, Gastón Benedetti; Fernando Zuqui, Jorge Rodríguez, José Sosa; Benjamín Rollheiser y Mauro Boselli. DT: Eduardo Domínguez.

Gol en el primer tiempo: 35m Garcés (C).

Cambio en el primer tiempo: 44m Cristian Vega por Delgado (C).

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Matías Godoy por Núñez (EDLP); 27m Guido Carrillo por Zuqui (EDLP); 39m Andrew Teuten por Schott (C); 33m Jorge Benítez por Ábila (C), Facundo Farías por Pierotti (C) y Julián Chicco por Picco (C).

Amonestados en el primer tiempo: 30m Meza (C); 32m Godoy (EDLP); 42m Picco (C) y 45m Benedetti (EDLP).

Amonestados en el segundo tiempo: 13m Pierotti (C).

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Pablo Dóvalo.

Cancha: Colón (Santa Fe)