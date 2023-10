Clásico santafesino: sin sobresaltos, Colón y Unión empataron y siguen en zona de descenso

Este domingo 1 de octubre Colón recibió a Unión por la fecha 7 de la Copa de la Liga y terminaron igualando sin goles en un partido sin demasiados sobresaltos. Con el empate, los equipos continúan en la zona de descenso, con bajos promedios en la tabla anual.

El derby se disputó a cancha llena. El Sabalero empezó el primer tiempo activo, con una ofensiva marcada que le brindó algunas chances claras. Sin embargo, nunca se sintió cómodo ante Unión, que fue el que tuvo la chance más certera para definir, aunque Ignacio Chicco se encargó de disuadir el intento de Gonzalo Morales.

Luego vino la respuesta de Colón, que con un disparo cruzado de Damián Batallini directo al arco buscó el tanto, aunque Franco Calderón la terminó despejando, salvando al arquero debutante Nicolás Campisi. Fue la más precisa del Sabalero, que luego pareció resignarse.

¡ERA EL 1-0 DE BATALLINI! Calderón salvó a Unión justo en la línea.#CopaDeLaLiga 🇦🇷



¿Cómo fue el segundo tiempo de colón y unión?

El partido se fue al entretiempo sin sobresaltos y con el marcador sin estrenar. El regreso al complemento no fue mejor, el encuentro se tornó por momentos carente de emoción y los equipos se dedicaron más a ampliar la defensa que a intentar llegar al área rival.

Al comienzo del complemento Kevin Zenón hizo una intentona que pasó al lado del caño izquierdo y fue al córner. Fue la más clara del segundo tiempo y el Sabalero no pudo terminar de concentrarse luego de eso, por lo que se dedicó a evitar la llegada del Tatengue.

Con este empate, tanto Colón como Unión siguen con las mismas unidades en la tabla anual (38), al igual que Central Córdoba, por encima de Vélez (37). El Sabalero sumó así 11 años sin ganar de local un clásico santafesino y seis sin triunfar contra su rival natural, Unión de Santa Fe.

Cómo formaron colón y unión por fecha 7 de copa de la liga

Colón: Ignacio Chicco; Alberto Espínola, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Emmanuel Mas; Tomás Galván, Fabio Álvarez, Ángel Cardozo Lucena y Damián Batallini; Rubén Botta y Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.

Unión: Nicolás Campisi; Federico Vera, Nicolás Paz, Franco Calderón, Claudio Corvalán y Kevin Zenón; Enzo Roldán y Joaquín Mosqueira; Mauro Luna Diale; Jerónimo Dómina y Gonzalo Morales. DT: Cristian González.

Cambios: PT 37′ Eric Meza x Alberto Espínola (C); ST 9′ Santiago Pierotti, Jorge Benítez y Stefano Moreyra x Ángel Cardozo Lucena, Ramón Ábila y Favio Álvarez (C); 16′ Nicolás Orsini x Gonzalo Morales (U); 24′ Patricio Tanda x Enzo Roldán (U); 33′ Javier Toledo x Damián Batallini (C); 40′ Mateo Del Blanco y Francisco Gerometta x Jerónimo Dómina y Federico Vera (U).