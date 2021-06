En el marco de los festejos que se realizaron luego de la victoria del equipo santafesino, Colón ante Racing, el director del Hospital Cullen, Juan Pablo Poletti, confirmó que la ocupación de las camas aumentó y que actualmente están en un 98%.

Los dichos ocurrieron en una conferencia de prensa que se realizó en la mañana de este lunes. “No soy quién para hacer un análisis sociológico, pero lo que puede venir dentro de 14 días es preocupante. Como comentario puedo decir que mi dolor y tristeza es hacia los dirigentes y la AFA , y los que tienen la responsabilidad de organizar el fútbol que es tan popular y que no la supieron manejar en un contexto de pandemia. Si uno le da un campeonato a una ciudad, en el medio de este contexto seríamos muy duros con la actitud de la gente, aunque estaban muy enojados”, sostuvo el profesional sobre lo ocurrido.

En este contexto, agregó que la ocupación de las camas de terapia intensiva ya se encuentran a un 98% por lo que ocurrirá después, es aun más alarmante. “Hoy tenemos 98% de ocupación en terapia intensiva y en sala general estamos en 90% de ocupación, 95% en camas no Covid. Esto es dinámico y si sigue habiendo ingresos no Covid tendremos que ir abriendo salas no Covid”.

El director del Hospital José María Cullen de Santa Fe, Juan Pablo Poletti. 5RTV

Además, el profesional también comentó que durante el fin de semana, los números de ocupación aumentan debido a otras patologías, como en este caso heridos por los festejos: “Hubo un incremento notable de ingresos en la guardia. En el fin de semana hubo 40 accidentados, 14 heridos de arma de fuego, tres de arma blanca, siete agresiones. Estamos viendo números que nos hacían acordar a los fines de semana de enero cuando no existía el Covid”.