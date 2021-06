El viernes todo el pueblo de Colón vivió una noche soñada al consagrarse campeón del fútbol argentino. El mundo futbolero suele ser cabulero y en esta final los rituales no faltaron, quién protagonizó uno fue el “Pulga” Rodríguez: habló su peluquero y contó cual es su cábala.

El partido se jugó en San Juan, pero casi tres horas antes de subirse al avión, Luis Miguel Rodríguez fue a cumplir con su cábala: se cortó el pelo con el peluquero del plantel. Hablamos de Adrián Quinteros, hincha y peluquero del platel Sabalero y emblemas como Esteben “Bichi” Fuertes.

La cábala del Pulga Rodríguez en Colón. @exclusivohombre | Instagram

Fue Quinteros quién contó en diálogo con Olé, que con el futbolista tienen una amistad y cábala: antes de cada encuentro el “Pulga” se corta el pelo con él. “Son retoques que le hago semanalmente”, contó el fanático sabalero y remarcó: “Más cábala es el encuentro, la charla positiva que se da entre ambos”.

“Siempre se corta el pelo antes de jugar porque así le ha ido bien, mete goles. Hubo veces que no llegó a cortarse y no marcó”, comentó el peluquero y aseguró que a pesar de que parece tímido ante las cámaras, el “Pulga” Rodríguez “es uno de lo que más habla del plantel” cuando le cortan el pelo.

Además de peluquero del Pulga Rodríguez es fanático de Colón. @exclusivohombre | Instagram

Quinteros cuenta que le futbolista quería que le corte el pelo en su peluquería el miércoles a la tardecita pero él lo convenció de ir a su casa porque el peluquero tenía miedo: “Pensaba, ¿y sí le pasa algo en esos 20 minutos de viaje?. No me lo perdonaría nunca”.

Una vez en la casa de la figura de Colón, trató de no mencionar el duelo contra Racing, pero fue el propio 10 el que tocó el tema: “Me miró por el espejo y me dijo: ‘¡Qué locura va a ser el viernes la ciudad!’. Me aseguró que ‘vas a tener la estrellita arriba del escudo’. Nunca lo vi tan convencido”. Y el “Pulga” no falló, Santa Fe fue una fiesta y Colón ahora cuenta con una estrella arriba de su escudo.