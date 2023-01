Alejandra Oliveras contra la “gente tóxica”: “Sonreí, tirate ese hermoso pedo”

Así como les recomendó a los jugadores de la Selección Nacional que pusieran los “huevos al sol” tras la derrota del debut en el Mundial de Qatar 2022, Alejandra Oliveras también criticó a la “gente tóxica”. A través de un video publicado este domingo en redes sociales, les sugirió a sus seguidores: “Entrena, sonreí, tomate un mate, tirate ese hermoso pedo, que vos valés muchísimo”.

“A vos que te esforzás y no hacés daño, no les des ni 5 minutos de tu vida a esas personas”, propuso “Locomotora”. Mediante su cuenta oficial de Instagram, manifestó que “la vida es hermosa” y no vale perder tiempo con quienes “sufren, odian y tienen bronca en su corazón”.

La exboxeadora de 44 años advirtió: “La gente tóxica está tan al pedo que lo único que hace es hacer daño con la palabra, con las acciones”. Al mismo tiempo, comentó que es “poca” y también hizo una salvedad importante sobre los videos que suele grabar en esa línea. “Los consejos que doy son primero para mí”, enfatizó.

“Si te pegan, defendete, pero no les hagas un monumento a los boludos”, sugirió Oliveras en el clip que compartió en redes sociales. Fiel a su estilo, luego les propuso a sus fans: “Salí a caminar, a trotar, al sol”.

El video de “Locomotora” tuvo un final fuera de programa, ya que un trabajador rural pasó con una máquina fumigadora mientras se filmaba con el celular. El conductor del “mosquito” tocó bocina para saludarla y ella aprovechó la oportunidad para recordar que “el laburante no se dedica a hacerle daño a nadie”.

¿Cuántos hijos tiene Alejandra Oliveras?

Nacida en San Salvador de Jujuy el 20 de marzo de 1978, Alejandra Oliveras vive actualmente en Santo Tomé, al sur de la ciudad de Santa Fe. Cuando competía como boxeadora, tuvo dos hijos: Alejandro (27) y Alexis (24).

"Locomotora" suele ser invitada a programas de radio y televisión. Foto: @locomotoraok

A principios de 2021, la exdeportista profesional contaba con ambos familiares como instructores de su gimnasio. Mientras tanto, ella también se dedica a conducir eventos y dar charlas motivacionales.