En la previa a la audiencia pública en la que se debatirá el pedido de aumento del 60% en la tarifa de Aguas Santafesinas (Assa), advierten que el Gobierno provincial achicó las partidas destinadas a la empresa.

El diputado provincial del Frente Social y Popular, Carlos del Frade, repasó lo destinado a Assa en los presupuestos provinciales desde 2018 al 2022: en 2018 fueron $4.363.975.183 (2,28 por ciento); en 2019 $6.750.826.000 (2,43 por ciento); 2020 $9.908.964.000 (2,38 por ciento); en 2021 $8.964.158.000 (1,7 por ciento); y en 2022 $14.155.128.000 (1,63 por ciento).

“Como se ve en estas cifras, el presupuesto para ASSA fue descendiendo en términos porcentuales desde 2018 a 2022, del 2,28 por ciento al 1,63 por ciento, siendo, igualmente, la novena partida en el volumen total del presupuesto anual santafesino de más de 851 mil millones de pesos”, apuntó Del Frade. Esto se produce en el marco en el que el presidente de ASSA, el ingeniero Hugo Morzán, pidió un incremento de la tarifa en dos etapas: 40% en el primer bimestre y 20% en el segundo, para alcanzar un 60%.

Oficinas de Aguas Santafesinas Foto: Gobierno de Santa Fe

De acuerdo al informe remitido y que acompaña la convocatoria a la Audiencia Pública del próximo martes 18 de enero, “la estimación del valor a recaudar por facturación en 2022 será de 5.396.951 millones de pesos. Si la intención es cobrar un 60 por ciento más, ASSA considera que la población debe pagar más de 3.100 millones de pesos”, explicó el legislador.

Mientras en 2007 los aportes del tesoro provincial alcanzaban a cubrir el 22,6 por ciento de los gastos operativos, en 2022 esos aportes tendrán que cubrir el 69,7 por ciento de los mismos gastos. El mayor incremento está en el rubro vigilancia destinados a adicionales policiales y también a contratar seguridad privada. Una de las causas que se señala para explicar esta partida creciente en seguridad son los hechos de vandalismo.

“La representatividad de la tarifa no solo es del interés del prestador sino que es también una herramienta para asegurar la continuidad del servicio cuya titularidad ostenta el estado provincial”, se lee en los fundamentos sobre el pedido de aumento tarifario. “Nosotros entendemos que garantizar el acceso al agua es un derecho humano que debe seguir produciendo el estado santafesino y que no se trata de un producto mercantil. Por lo tanto la empresa no puede estar sujeta a las variables de costos, déficit y ganancias”, indicó.

“Para eso entendemos que el estado provincial tiene las herramientas para generar una búsqueda de 3.200 millones de pesos que, según nuestros cálculos, supone el aumento solicitado del 60 por ciento sin agregar un peso más a la mochila que carga sobre las espaldas de las familias santafesinas”, agregó. En ese orden Del Frade propuso la “utilización de parte de los fondos de la deuda que tiene la nación con la provincia”, además de “avanzar en una reforma impositiva progresiva para que paguen más los que más tienen”.