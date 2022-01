Por estos días los espejos de agua, cauces y piletas, son una tentación constante para mitigar la ola de calor que se posó sobre todo Mendoza.

Ante esta situación, desde Defensa Civil recordaron cuidados mínimos a tener en cuenta para evitar una tragedia, como vigilar a los niños, no ingresar al agua inmediatamente después de comer y en particular, no bañarse en lugares que no están habilitados.

Recomendaciones

Defensa Civil recuerda que está prohibido bañarse en los espejos de agua y cauces que no se encuentren habilitados. En el caso del sur mendocino está prohibido bañarse en Agua del Toro, El Tigre y Valle Grande.

Además, es importante saber que los terrenos acuáticos son cenagosos, rocosos y de grandes profundidades al nadar o bañarse y ponen en riesgo la vida.

Respetar el tiempo de la digestión y no meterse al agua inmediatamente luego de la comida.

Si se consume alcohol, no se debe ingresar al agua.

Vigilar a los niños.

No estacionar el vehículo cerca de la orilla.

No acampar en tierras bajas, por posibles crecientes.

No arrojar residuos al agua que pongan en peligro a los bañistas.

Si se utiliza una moto náutica, se debe llevar traje térmico y chaleco salvavidas, desde las 7 hasta las 21.

En lo que respecta a la pesca, quienes la practiquen deberán buscar zonas seguras y alejarse de los suelos que no estén consolidados.

Los pescadores necesitan carnet habilitante, que se puede solicitar en las oficinas de la Dirección de Recursos Naturales Renovables y locales adheridos.

Ante cualquier caso de emergencia, comunicarse al 911.