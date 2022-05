Los testigos complicaron la posición de Catalino Duré ante el jurado y lo describieron como muy violento.

Los vecinos de la víctima remarcaron que la personalidad del acusado se tornaba violenta y agresiva cuando bebía y que generalmente gritaba y apedreaba casas en la noche.

El hombre de 29 años está acusado de asesinar a Félix Valdez en julio de 2020. Entre los cargos que enfrenta está el de homicidio pero además lo imputaron por lesiones y coacción.

“El chaqueño”, como apodan a Catalino Duré Rojas, declaró en la mañana de este martes y si bien admitió una pelea con Valdez en los días previos al asesinato, el acusado se desligó por completo y aseguró que no estaba en la zona el día del crimen.

A la testimonial que brindó Duré le siguieron los vecinos de Félix Valdez y en contraposición al imputado, aseguraron que era agresivo y que la víctima temía por su vida al punto tal que salió a juntar firmas para que lo expulsaran del paraje La Izuelina, en el distrito sanrafaelino de Villa Atuel.

La vecina inmediata de Valdez contó que “tenía buena relación con él, vivía solo y no molestaba a nadie. Me comentó de los problemas que tenía con Duré, y me trajo una nota para firmar. En esa nota ponía en conocimiento a todos sobre la pelea que había tenido y buscaba juntar firmas para que sacaran a Duré de la zona”, dijo la mujer. La testigo también relató que Duré sabía de la existencia de esa nota.

Luego siguió la mujer que fue de las primeras en llegar al lugar del crimen junto al esposo y hallaron a Valdez quemado en la cama.

“Le habíamos enviado mensajes y no respondía. En redes sociales, familiares preguntaban por él. Un domingo fuimos a buscarlo a su casa, con mi marido y mi suegro, estábamos muy preocupados porque era como un tío para nosotros. La puerta estaba cerrada con una cadena. Entramos y estaba todo oscuro; mi marido alumbró con el celular y lo encontró quemado y sin vida sobre la cama”, relató.

El testimonio fue confirmado por su esposo, quien admitió que reconoció el cadáver de Valdez de inmediato ya que “porque tenía una sonda en la zona del abdomen”.

Ambos vecinos indicaron que el día del macabro hallazgo la hija de la víctima señaló de inmediato y sin dudar a Catalino Duré como el autor del asesinato.

“Sabíamos que lo tenía amenazado y que corría peligro. Pero Félix estaba como resignado. Un día me contó que le daba plata a Duré para que no le hiciera nada. Le recomendamos muchas veces que se fuera de esa casa, que no podía vivir sólo y amenazado”, contó una vecina.

El juicio que tiene a Catalino “El Chaqueño” Duré en el banquillo de los acusados se lleva a cabo en el Centro de Congreso y Exposiciones de San Rafael.

La imputación que pesa sobre su persona es triple ya que enfrenta cargos por lesiones leves y lesiones leves más coacción por dos hechos y, la acusación más grave, homicidio criminis causa que lo puede enviar a prisión con una condena a perpetua.