La Liga Sanrafaelina de Fútbol confirmó la reanudación del campeonato de Primera A, el balón comenzará a rodar el próximo sábado 31 de julio y domingo 1° de agosto con el desarrollo de la cuarta fecha.

En esa fecha también tendrá su reinicio las divisiones inferiores y fútbol infantil, mientras que que el campeonato de fútbol femenino lo hará el miércoles 4 y jueves 5 de agosto.

Primera A

El sábado 31 de julio (los partidos se disputarán desde las 16): Sportivo Balloffet vs. Atlético Pilares y Sportivo Pedal vs. Sport Club Quiroga. Domingo 1 de julio: Huracán vs. Villa Atuel, Independiente Calle Larga vs. Constitución; San Martín de Monte Comán vs. El Porvenir y Rincón del Atuel vs. Las Paredes.

Posiciones: Independiente Calle Larga y Atlético Pilares 7 puntos, Huracán 6, Constitución 6, Sportivo Balloffet 5, Sportivo El Porvenir 4, Villa Atuel 3, Sport Club Quiroga 3, Monte Comán 3, Las Paredes 3, Sportivo Pedal Club 2 y Rincón del Atuel.

Fútbol femenino

El miércoles 4 de agosto, desde las 14, Cuadro Benegas recibirá a El Tropezón, Constitución vs. Pedal, Deportivo Argentino vs. Independiente Calle Larga, Deportivo Malargüe vs. Vialidad Nacional de Malargüe, San Martín de Salto de las Rosas vs. Deportivo Goudge.

El jueves 5 de agosto: Monte Comán vs. Las Paredes, Atlético Pilares vs. Aviadoras, Cuadro Nacional vs. Huracán, El Porveni vs. Villa 25 de Mayo y Sport Club Quiroga vs. Atlético San Luis.

Primera B

La Primera B todavía no tiene programación, pero se reiniciará el sábado 4 y domingo 5 de septiembre. Para esa fecha se jugará la 2ª fecha de la divisional con los siguientes enfrentamientos: Atlético San Luis vs. Villa 25 de Mayo, Deportivo Argentino vs. Cuadro Nacional, El Tropezón vs. La Llave, Vialidad Nacional de Malargüe vs. Cuadro Benegas, San Martín de Salto de las Rosas vs. Deportivo Malargüe y Deportivo Goudge vs. San Luis Gonzaga.

Zona A: Villa 25 de Mayo es el puntero con 3 puntos, Atlético San Luis 1, Deportivo Malargüe 1, El Tropezón 1, San Martín de Salto de las Rosas 1, La Llave 0.

Zona B: Cuadro Nacional, Deportivo Goudge, y Vialidad Nacional 3 puntos, Cuadro Benegas, Deportivo Argentino y San Luis Gonzaga no tienen puntos.