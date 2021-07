El conductor de una camioneta perdió el control del vehículo y chocó contra varios autos en pleno centro de General Alvear. No se reportaron heridos y el hombre que repartía alimentos en una trafic Renault Master, aseguró que se le bajó la presión y se desmayó mientras manejaba.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 10 de este miércoles en una de las calles céntricas de Alvear. El conductor de la camioneta chocó contra varias vehículos, pero un auto que estaba estacionado le hizo detener la marcha. Los testigos manifestaron que el hombre parecía estar bajo los efectos del alcohol por las maniobras que hizo.

El hombre circulaba de San Rafael a General Alvear y según los testimonios de los presentes, luego de circular por Avenida Alvear Oeste y cruzar hacia Ingenieros Lange, se dirigió hasta Chapearrouge.

Fue frente la sucursal del Correo Argentino que chocó contra varios vehículos, pero lo frenó un Ford Fiesta que estaba estacionado.

El hombre explicó a LV23 Radio Río Atuel, que se descompuso y no se acuerda nada más porque se despertó cuando ya había ocurrido todo.

“No he tomado nada, la otra vez me pasó lo mismo. Me bajó la presión. Hace bastante me pasó, hace dos o tres meses me pasó. Capaz porque no desayuné bien”, dijo Marcelo y negó estar alcoholizado.

“Después de chocar el primer auto no recuerdo más nada y me despierto recién acá”, explicó mientras aguardaba las pericias.