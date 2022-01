Comenzó el casting para La Voz Argentina en Mendoza y ya se han generado expectativas muy altas para el reality de canto. Desde el domingo las personas hacían fila para audicionar, esperando obtener su pase al programa. Entre ellos hubo una sanrafaelina, que estuvo a punto de no poder cantar nunca más.

Se trata de Fatima Segovia, una joven que viajó más de 200 kilómetros para llegar a audicionar para el reality que más rating tiene en el país. Estaba en la fila con su valija, mientras que pasaba el móvil del Canal 9 por la Nave Cultural.

Al ver que la joven llevaba su maleta, los periodistas del medio mendocino se intrigaron por su historia y descubrieron que Fatima estuvo a punto de perder su voz.

El milagro de Fatima

La joven sanrafaelina estaba en la fila esperando audicionar para La Voz Argentina cuando un movilero del Canal 9 la encontró con su maleta. Habían llegado con su novio del departamento sureño, aprovechando que le habían dado franco del trabajo.

“Vinimos preparados, porque si me tengo que quedar a dormir afuera, me quedo”, contó Fatima, haciendo referencia a su valija. “Canto de muy chica, como hobby. Me ha hecho muy bien en la vida”, agregó.

Estaba muy emocionada, conteniendo lagrimas, mientras contaba que el canto viene de familia. La familia de su mamá es muy musical y además, de niña la llevaba a la iglesia, donde aprovechaba para demostrar sus dotes.

Sin embargo, lo que la animó fue un mal diagnóstico de salud que había recibido hace poco. “Me habían dicho que podría tener cáncer en la garganta”, expresó Fatima.

Fue sometida a una serie de estudios y derivada a un especialista oncológico. Su voz estaba en peligro, ya que una enfermedad así afectaría sus cuerdas vocales de manera definitiva. No obstante, al ser revisada en su última consulta, descubrieron algo increíble.

“De milagro, no tenía ni siquiera un ganglio”, contó la joven. Con la realidad hecha color otra vez, decidió que desde ese momento en adelante, viviría su vida más plenamente. Por esa razón, tenía que presentarse en el casting de La Voz.

“Era una señal. Hay que aprovechar las oportunidades de Dios”, concluyó la sanrafaelina.