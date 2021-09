Tres jóvenes estudiantes de la ciudad de San Luis hablaron de lo que, para ellas, se trató de una nueva experiencia. Asumiendo su responsabilidad como ciudadanas, Juliana, de 16 años, Lucia, de 17, y Rocío, de 18, contaron cómo fue votar por primera vez.

Juliana Anastasi Povse

Tiene 16 años y decidió presentarse a votar en la escuela Bartolomé Mitre del centro de la ciudad de San Luis, donde fue designada. “Tener la posibilidad de ir a votar por primera vez me generó mucha emoción, me parece muy interesante poder ser parte de la elección de nuestros representantes”, dijo a Vía San Luis.

Juliana Vía San Luis

La joven explicó que está muy involucrada en las problemáticas sociales y que entiende que “para solucionarlos es necesario una mirada política, en la cual se debe estudiar y analizar muchos aspectos”.

Contó también que decidió votar por primera vez este 12 de septiembre porque “es muy importante que los jóvenes nos involucremos en la política desde las edades más tempranas posibles, ya que somos el futuro”.

Lucia Valentina Mocayar Tonn

“Tengo 17 años y decidí ir a votar porque, después de hablarlo bastante con mi familia y de haber estudiado en la escuela lo que pasó con la dictadura y esas cosas que pasaron en Argentina, sentí esta curiosidad de ‘qué se sentirá realmente poder decidir acerca de mi futuro realmente’”, comenzó contando “Lu” a Vía San Luis.

Lucia Mocayar Tonn Vía San Luis

Comentó que, en un principio, la situación le generaba mucho nerviosismo porque, según le parecía, “votar siempre fue algo de grandes, era cosa de adultos”.

Además, añadió que no muchos de sus conocidos sufragaron. “Muy pocas personas de mi edad que conozco fueron a votar”, lo cual fue algo que exacerbaba su curiosidad.

“Era un ambiente nuevo para mí, pero mi familia me acompañó y después seguí sola porque quise hacerlo… Yo creía que el cuarto oscuro era una cosa con un montón de papeles, pero no era tan así”, relató con entusiasmo.

Lucía contó que sus abuelos eran docentes y que habló mucho con ellos respecto de las elecciones. “A ellos les afectaron mucho las dictaduras y que le quiten el poder de decisión. Por eso me pareció importante hacerlo yo, por más que no me sentía lista para decidir. Porque cuando votas no decidís solo por vos, sino que decidís por todos”, reflexionó.

Otra cosa que llamó su atención fue ver “tanta gente con armas en un acto democrático”, dijo en referencia a la presencia de Gendarmería en la escuela Juan Martín de Pueyrredón, en Juana Koslay, donde se le asignó votar.

Rocío Berardo

Ella votó en la Escuela N° 313 Rosario M. Simón. Contó que su mamá y su papá le explicaron cuáles iban a ser los protocolos y cómo votar.

Además, se encargó de informarse adecuadamente antes de presentarse a votar en el lugar para evitar aglomeraciones. “Antes de ir busqué cuál era mi mesa y mi número. Fui, me hicieron pasar, me dieron el sobrecito, pasé, metí el voto, y fue eso básicamente. Fui bastante acompañada por mis papás”, relató.

Rocío Vía San Luis

Además, comentó que, aunque estuvo averiguando mucho sobre quiénes eran los precandidatos que se presentaban en estas Elecciones PASO, “ya tenía decidido para qué lado iba a ir”.

Si bien ya es mayor de edad, por lo que su decisión recaía más en una obligación que en su propia elección, dijo que decidió ir a votar “porque me parece que es un derecho que tenemos que es súper importante”.

