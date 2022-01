El 2021 estuvo lleno de logros y medallas para la atleta más destacada de San Luis. Sin embargo, Valentina Polanco apunta bien alto este año y, en entrevista, cuenta cuáles son sus objetivos para este 2022.

Sin dejarse llevar por la ansiedad o el nerviosismo, la atleta puntana comentó que se toma con tranquilidad el comienzo de esta nueva vuelta al sol.

“Fue un año bastante bueno (el 2021), así que me motiva bastante. Pero sé que siempre al principio se empieza más o menos. El pico del atleta es a fin de año”, comentó a Vía San Luis.

“Por ahora, tengo buenas sensaciones, pero sé que si no me va de 10 ahora es porque recién estamos saliendo de pretemporada y por diversos factores. Así que, por el momento, es probar y ver cómo me siento”, añadió con suma calma.

Sus objetivos

También habló de todas sus competencias de cara a este 2022 y de su deseo de estar en todos los certámenes más importantes tanto a nivel nacional como internacional.

“Mi objetivo de este año es clasificar al Sudamericano de mi categoría. Ahora en febrero hay un Sudamericano de mayores. Hay varios torneos muy importantes y la idea es poder competir”, comentó.

A sus 19 años, pero ya con mucha experiencia en su haber, dijo que piensa encarar todas las competiciones “pasito a pasito”. “Primero van a estar los Gran Prix y van a haber muchos clasificatorios para esos torneos importantes”, adelantó.

Además, la atleta habló de su presente y detalló que en este momento se encuentra en un evaluativo para el Sudamericano indoor que se hace en febrero en Bolivia, Cochabamba. “Después vienen los Grand Prix sudamericanos y el nacional de mayores”, añadió.

Las esperanzas y las ganas de Valentina son inagotables. “Por ahora vengo bien, así que la idea es estar en esos torneos”, dijo acerca de sus aspiraciones para este 2022 en que todo San Luis y el país alientan a que pueda seguir superándose.