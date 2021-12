El 2020 le quedó chico a Valentina Polanco. Fue un año en que la rompió y ganó todo lo que corrió. Como si fuera poco, en el día de ayer mejoró su marca personal en los 100 metros con vallas y, con un tiempo de 13.79, quedó en el 5° lugar en los Juegos Panamericanos de Cali.

De esta manera, la atleta oriunda de San Luis que corrió este jueves a las 18.15 la final de la prueba, logró, con su tiempo, convertirse en la quinta mujer más rápida del continente en la categoría U23. Un logro monumental.

Valentina Polanco

Pero su año deportivo todavía no termina. Valentina todavía no da por finalizada su participación en los Panamericanos ya que, según declaró a Vía San Luis, no sabe si va a correr la prueba de 4 x 400 metros mixta todavía. “No sé porque no soy corredora de 400″, aclaró.

En los 100 metros con vallas, compitieron en el estadio “Pascual Guerrero” las brasileras Ketiley Batista y Micaela Rosa de Melo, las cubanas Greisys Lázara Roble Acevedo y Keily Linet Pérez Ibáñez, la puertorriqueña Isanet González Mulgado, la ecuatoriana Nicole Dayci Caicedo y la mexicana María Fernanda Patrón Noguera.

Los resultados fueron los siguientes:

Resultados 100m con vallas femenino. Panamericano Junior de Cali

De medallas ni hablar, la primera y principal carrera en un deporte individual es contra uno mismo y es por ello que este logro es tan importante. Este año preseas le sobraron a Valentina que ganó todo a nivel nacional e incluso obtuvo 4 oros en los Juegos Binacionales de San Luis.

Toda la provincia queda a la espera de un cierre de año que será espectacular para la atleta que no dejó de crecer a pasos agigantados este 2020 y superarse constantemente. Sin dudas, la puntana de 19 años se ha convertido en una de las grandes promesas del atletismo a nivel nacional.