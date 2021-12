El día de ayer se dio a conocer el fallo de la Justicia contra las y los 4 policías involucrados en el caso de Florencia Magalí Morales, a quien asesinaron en la Comisaría 25° de Santa Rosa del Conlara. Si bien los 4 efectivos fueron procesados y 2 de ellos enviados a prisión, la familia no quedó conforme con el fallo.

La familia de la víctima, al respecto, insistirá con el cambio de carátula. Además, sospechan que haya otros involucrados en el hecho.

Magalí Morales

Además, Celeste Morales señaló al médico forense Gustavo Lafurcade, encargado de la primera autopsia al cuerpo de la mujer, por ser “cómplice, por ocultar pruebas. Y actualmente cumple funciones normalmente, tendría que tener los mismos delitos que estos hombres”.

Cabe destacar que en el fallo dictaminado este jueves, los policías fueron procesados por “delitos menores” como privación ilegítima de la libertad o mal desempeño de funcionario público. No por homicidio.

“No quedamos conformes con lo que decidió el juez, porque mi hermana estaba golpeada, sufrió maltrato y eso no fue tenido en cuenta en la resolución. No solamente le mintieron a la familia cuando dijeron que ella se había suicidado, sino que lo hicieron con todos, es una vergüenza”, añadió Celeste en declaraciones a El Chorrillero.

“Hay 3 criaturas que mi hermana tenía a cargo y van a crecer sin su mamá. Pedimos justicia y que caigan quienes tengan que caer”, finalizó.

Fuente: El Chorrillero